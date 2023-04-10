Эндокринолог назвал замедляющие похудение продукты
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Специалист перечислил продукты, которые способны замедлить процесс похудения, сообщает Zakon.kz.
Эндокринолог Арсений Русанов в интервью изданию "Аргументы и факты" объяснил, что прежде всего нужно отказаться от сдобной выпечки и кондитерских изделий. Кроме этого, рекомендуется граничить себя в употреблении макарон.
Специалист также порекомендовал ограничить употребление колбасных изделий, алкоголь и сливочное масло. Употребление красного мяса также, по мнению эндокринолога стоит ограничить.
В заключении эксперт отметил, что заменить эти продукты можно мясом птицы и белой рыбой. Для похудения полезны овощи, морепродукты и цельнозерновые продукты в ограниченном количестве.
Для диеты также подойдут бобы, заключил врач.
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