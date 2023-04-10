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Эндокринолог назвал замедляющие похудение продукты

Эндокринолог назвал замедляющие похудение продукты Фото: pixabay
Специалист перечислил продукты, которые способны замедлить процесс похудения, сообщает Zakon.kz.

Эндокринолог Арсений Русанов в интервью изданию "Аргументы и факты" объяснил, что прежде всего нужно отказаться от сдобной выпечки и кондитерских изделий. Кроме этого, рекомендуется граничить себя в употреблении макарон.

Специалист также порекомендовал ограничить употребление колбасных изделий, алкоголь и сливочное масло. Употребление красного мяса также, по мнению эндокринолога стоит ограничить.

В заключении эксперт отметил, что заменить эти продукты можно мясом птицы и белой рыбой. Для похудения полезны овощи, морепродукты и цельнозерновые продукты в ограниченном количестве.

Для диеты также подойдут бобы, заключил врач.

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