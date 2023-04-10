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Главу Евросовета обвинили в том, что он тратит много денег на авиаперелеты

Главу Евросовета обвинили в том, что он тратит много денег на авиаперелеты Фото: Instagram/charlesmichel
Главу Евросовета Шарля Мишеля обвинили в чрезмерном пристрастии к полетам на частных самолетах, в том числе для коротких поездок, сообщает Zakon.kz.

В исследовании, проведенном редакцией Le Monde, говорится о небывалом росте расходов председателя Европейского совета Шарля Мишеля на зарубежные поездки.

"Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолетов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов", — пишет издание.

Отмечается, что после снятия антиковидных ограничений Мишель много путешествовал в разные города, включая Нью-Йорк, Пекин, Пномпень, Йоханнесбург, Доху и Токио. 

В материале приводятся данные, согласно которым в бюджете на 2024 год траты на деятельность председателя Европейского совета, как ожидается, увеличатся еще на 27,5% — до €2,6 млн. Из этой суммы около €2 млн планируется направить на поездки Мишеля.

В кабинете Мишеля рассказали, что как глава Евросовета он должен представлять ЕС на международной арене в условиях, когда внешнеполитическая активность союза серьезно выросла на фоне украинского кризиса. В частности, поездки нужны, чтобы лично объяснять партнерам важность введения санкций ЕС.

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