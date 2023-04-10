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Диетолог рассказал, почему и как возникает психологический голод

Диетолог рассказал, почему и как возникает психологический голод Фото: pixabay
Российский диетолог Алексей Ковальков заявил, что психологический голод возникает из-за нехватки не калорий, а гормонов счастья - эндорфинов, сообщает Zakon.kz

"Психологический голод, в отличие от физиологического, возникает спонтанно, резко. При этом человек всегда знает, чего он хочет. Он идет к холодильнику, зная, что там остался кусочек колбаски или тортика", - заявил специалист радио Sputnik.

Ковальков также отметил, что употребление жирных и сладких продуктов помогает выработке эндорфинов, поэтому мы и бежим за этим к холодильнику. 

Диетолог предупредил, что данным методом нельзя пользоваться слишком часто, иначе он перестанет работать. В случае возникновения неутолимого психологического голода он посоветовал обратиться к диетологу и психологу.

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