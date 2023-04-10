Главное к утру: подробности трагедии в Шымкенте, драка на Капчагае и грядущие длинные выходные в РК

На экстренном совещании озвучили подробности ЧП с автобусом, который без водителя сбил 6 человек, стоявших на пешеходной дорожке. Отдых на берегу Капчагая перерос в драку с работниками зоны и, наконец, как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года. Об этом и другом – в подборке Zakon.kz.

Трагедия в Шымкенте

Авария, унесшая жизни троих безвинных людей, которая произошла в Шымкенте 8 апреля на перекрестке двух улиц возле торгового дома" Метро", шокирует своими подробностями.

Как выяснилось, водитель автобуса, который наехал на людей на "пешеходке", забыл поставить его на ручник. В транспортной компании рассказали, что водитель приехал на конечную остановку, отлучился в уборную. Закрыл дверь автобуса и забыл поставить его на ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в автобусе, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус остановился, двое очевидцев открыли дверь автобуса и посмотрели, нет ли там кого, автобус был пустой. Потом прибежал водитель автобуса и поставил уже на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места происшествия, все это время находился там.

По словам Мухтара Коканбаева, причиной трагедии стал человеческий фактор. После ДТП требования для перевозчиков усилят. Отметим, что кроме троих погибших на месте, еще трое были доставлены службой скорой помощи в близлежащие больницы. Два пациента, доставленные в областную детскую больницу и перинатальный центр, скончались от серьезных травм, несмотря на реанимационные мероприятия.

Инцидент на берегу Капчагая

Отдыхающие прибыли на озеро, но место, что они выбрали, оказалось частным владением. Это переросло в инцидент, с которым сейчас разбираются полицейские города Конаева. 8 апреля в 19:03 в Управление полиции города Конаева из городской больницы поступило сообщение о поступлении трех мужчин с различными телесными повреждениями.

Жестокое обращение с животными

На трассе в Алматинской области водитель внедорожника цепью привязал собаку к своей машине и заставил бежать за движущимся автомобилем. Факт издевательства сняли на видео из другого автомобиля, двигавшегося следом. Инцидент произошел около села Туздыбастау 8 апреля около 21:10. Отмечается, что машина с привязанным животным двигалась на скорости около 60 км/час. Неравнодушные люди остановили машину и сумели забрать пса.

Мировые новости

70 боевых самолетов КНР приблизились к Тайваню. Подробности ситуации в регионе не приводятся.

В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня. В публикации Минобороны России отмечается, что пострадавших в связи с нарушением режима прекращения огня нет. Уточняется, что командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство по данному факту.

ЧП в Марселе: из 40 зданий эвакуировали почти 200 человек. А под завалами могут находиться еще около восьми человек.

Активизировался один из самых опасных вулканов мира – Невадо-дель-Руис. В Колумбии объявлен оранжевый уровень предупреждения об опасности из-за активности вулкана. В окрестностях уже произошло 180 землетрясений.

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Ну а теперь к хорошим новостям. Длинные выходные или как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года:



1 мая на Праздник единства народа казахстанцы отдохнут:

по пятидневной рабочей неделе – три дня подряд: 29, 30 апреля (суббота, воскресенье) и 1 мая (понедельник);



по шестидневной рабочей неделе – два дня: 30 апреля (воскресенье) и 1 мая (понедельник).

Затем на День защитника Отечества и День Победы:

по пятидневной рабочей неделе нас ждут четыре выходных дня подряд: 6, 7, 8, 9 мая (суббота, воскресенье, понедельник, вторник);

по шестидневной рабочей неделе – три дня подряд: 7, 8 и 9 мая (воскресенье, понедельник, вторник).

Православные верующие готовятся отмечать Пасху – главный праздник христиан. Воскресение Христово уже в это воскресенье 16 апреля.

И новости спорта

Матч за шахматную корону в Астане: в первой партии Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью. Вторая партия состоится в понедельник, 10 апреля, белыми фигурами будет играть Дин Лижэнь.

В матче за мировую шахматную корону запланированы 14 партий, если один из участников не одержит досрочную победу. Для этого один из гроссмейстеров должен набрать 7,5 очка. Один балл дается за победу в партии, полбалла – за ничью. В том случае, если по итогам всех партий счет в противостоянии останется равным, в последний игровой день будет проведен тай-брейк.

Казахстанские борцы завоевали четыре медали в первый день ЧА-2023. В первый день соревнований медали разыграли представители греко-римского стиля в пяти весовых категориях. В четырех из них казахстанцы стали призерами азиатского первенства. Копилка казахстанских палуанов в стартовый день турнира пополнилась одной серебряной и тремя бронзовыми наградами.

А "Кызыл-Жар" продолжает лидировать в чемпионате КПЛ-2023 по футболу. Подопечные Али Алиева с 15-ю очками возглавили турнирную таблицу чемпионата этого сезона. При этом североказахстанские футболисты не потеряли ни одного очка, выиграв все пять игр.

