В Казахстане хотят улучшить жизнь на селе: утверждена Концепция развития

Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, согласно которому в Казахстане реализуют Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

По информации primeminister.kz, документ создан, чтобы повысить доходы и качество жизни сельчан. Речь идет комплексной модернизации 3,5 тыс. сельских населенных пунктов, где проживает порядка 90% сельчан республики, в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі".

Власти хотят сформировать комфортную сельскую среду с развитой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.



Планируется строительство новых школ, больниц и культурных объектов, обеспечение водой, скоростным интернетом, ремонт дорог. А также повышение качества внутрипоселковых дорог, возведение культурных объектов, спортивных сооружений, открытие ЦОНов.

Работодателям, построившим жилье для работников, будут возвращать половину затрат.

В приграничных районах рассматривают надбавки к зарплатам.

Создание условий для занятости сельчан.

Обеспечение стабильного сбыта производственных товаров без посредников.

Введение льготного микрокредитования личных подсобных хозяйств по ставке 2,5% годовых.

Кроме того предусмотрены и другие меры, в том числе по вовлечению сельчан в местное самоуправление, предоставлению господдержки, развитию туризма, стимулированию экспорта, обеспечению экобезопасности и т.д.

Правительство ожидает, что доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,8%, а уровень безработицы в сельской местности – до 4,2%.

Отметим, Указ о разработке данной Концепции подписал Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2022 года после вступления в должность президента РК.

А в январе 2023 года мы писали, что Министерство нацэкономики разработало проект Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы.