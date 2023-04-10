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В Казахстане хотят улучшить жизнь на селе: утверждена Концепция развития

В Казахстане хотят улучшить жизнь на селе: утверждена Концепция развития Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, согласно которому в Казахстане реализуют Концепцию развития сельских территорий на 2023-2027 годы, сообщает Zakon.kz.

По информации primeminister.kz, документ создан, чтобы повысить доходы и качество жизни сельчан. Речь идет комплексной модернизации 3,5 тыс. сельских населенных пунктов, где проживает порядка 90% сельчан республики, в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі". 

Власти хотят сформировать комфортную сельскую среду с развитой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

  • Планируется строительство новых школ, больниц и культурных объектов, обеспечение водой, скоростным интернетом, ремонт дорог. А также повышение качества внутрипоселковых дорог, возведение культурных объектов, спортивных сооружений, открытие ЦОНов.
  • Работодателям, построившим жилье для работников, будут возвращать половину затрат.
  • В приграничных районах рассматривают надбавки к зарплатам.
  • Создание условий для занятости сельчан.
  • Обеспечение стабильного сбыта производственных товаров без посредников.
  • Введение льготного микрокредитования личных подсобных хозяйств по ставке 2,5% годовых.

Кроме того предусмотрены и другие меры, в том числе по вовлечению сельчан в местное самоуправление, предоставлению господдержки, развитию туризма, стимулированию экспорта, обеспечению экобезопасности и т.д. 

Правительство ожидает, что доля сельского населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, снизится до 5,8%, а уровень безработицы в сельской местности – до 4,2%. 

Отметим, Указ о разработке данной Концепции подписал Касым-Жомарт Токаев в ноябре 2022 года после вступления в должность президента РК.

А в январе 2023 года мы писали, что Министерство нацэкономики разработало проект Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы.

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