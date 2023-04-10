Романа Костомарова планируют перевести в обычную палату

Фигурист Роман Костомарова уже скоро может покинуть реанимационный отдел. По мнению врачей, олимпийский чемпион в танцах на льду может поменять реанимацию на стандартную палату в ближайшие два месяца, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает РБК, состояние здоровья Романа Костомарова пошло на улучшение, и в ближайшие пару месяцев он должен покинуть отделение реанимации. По мнению близких, фигурист сейчас чувствует себя получше и постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни. За здоровьем олимпийского чемпиона следит весь мир фигурного катания. Его госпитализировали в январе с диагнозом пневмония. Друзья и коллеги желают ему быстрейшего выздоровления.



"Могу пожелать ему только здоровья. Это большая трагедия, не дай бог никому, но жизнь на этом не останавливается. Он сильный и крепкий мужчина, великий спортсмен. Дай бог ему здоровья". Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко

Роман Костомаров уже ровно три месяца находится в реанимации в одной из московских больниц. Фигурист был в тяжелом состоянии и находился в коме, его подключали к аппарату ИВЛ. Некоторое время у него наблюдался сепсис и проблемы с кровообращением. Вначале фигуристу ампутировали обе стопы, а затем он перенес ампутацию пальцев левой руки.

7 апреля стало известно, что состояние фигуриста Романа Костомарова полностью стабилизировалось.