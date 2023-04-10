Названы топ-3 знаков зодиака, которых настигнет большая любовь с 9 по 15 апреля

Эксперты по звездам рассказали, кому с 9 по 15 апреля 2023 года повезет в большой любви, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте Курьер.Среда, в топ-3 везунчиков в амурных делах вошли представители Рыб, Раков и Овнов.

Рыбы

Рыбы расположились на третьем месте рейтинга. По словам астрологов, на этой неделе они могут пойти любым путем, то есть вверх или вниз, и благодаря своим позитивным усилиям и идее о том, что энергия Нептуна окружает их повсюду, представители знака выберут позитив.

Такое отношение – именно то, что вам нужно в вашей личной жизни, так как вы уже какое-то время немного не в теме. Апрель, кажется, способен немного взбодрить вас, но то, что ответственно за ваши внезапные изменения к лучшему, имеет какое-то отношение к множеству транзитов Венеры, которые должны вам помочь.

Рак

Расположившиеся на втором месте Раки будут реагировать на многие лунные транзиты, которые происходят на этой неделе, в основном на те, в которых Венера играет большую роль.

На этой неделе вы получите представление о ваших отношениях, где вы сможете увидеть, насколько вам повезло на самом деле. На этой неделе вам нет причин жаловаться, и вы благодарны... и удачливы. Любовь играет важную роль в вашей жизни. Эта неделя посвящена не только романтике; речь идет о безопасности и стабильности – ваших любимых темах.

Овен

Возглавили рейтинг Овны, у которых неделя будет той, где правит любовь, а все остальное отходит на второй план. Они чувствуют себя в мире со своей личной жизнью. Они не чувствуют угрозы из-за стремления партнера к свободе; они не завидуют тому вниманию, которое получают партнеры.

Вы чувствуете гордость; вы любите этого человека, и многочисленные транзиты недели поддерживают это обожание. Вы и человек, с которым вы находитесь, можете даже не находиться рядом друг с другом в течение недели с 9 по 15 апреля, но это не имеет значения. У вас есть понимание, построенное на любви и сострадании; зная это, все хорошо в вашем мире.

Ранее астрологи рассказали, для представителей каких знаков зодиака неделя – с 10 по 16 апреля 2023 года – будет продуктивной.