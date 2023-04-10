Утверждена Экономическая политика Казахстана на среднесрочный период

В основе документа - реализация стратегических функций по обеспечению национальной безопасности, верховенства закона, развитию человеческого капитала, расширению базовой инфраструктуры, региональному развитию, координации и регулированию экономических процессов, сообщает Zakon.kz.

Целью Экономической политики является устойчивый, качественный и инклюзивный экономический рост, способный обеспечить реальное увеличение уровня национального дохода.

Фундаментальное условие реализации Экономической политики — всеобъемлющее гарантирование верховенства закона.

Основные принципы Экономической политики:

гарантирование неприкосновенности частной собственности;

прозрачность принимаемых решений;

честная конкуренция;

предсказуемость государственной политики;

налоговая честность бизнеса;

социальная ответственность предпринимателей.

Будет сокращено присутствие государства в экономике при одновременном создании благоприятной для предпринимательства регуляторной среды.

При этом государственная политика должна обеспечить:

экономическую свободу путем развития честной конкуренции, создания благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды, четкого определения роли государства в экономике;

переход к рыночному ценообразованию;

технологическую модернизацию, повышение экспортного потенциала и производительности труда;

занятость, предоставляющую возможность гражданам реализовать свои производственные способности и получить доходы, которые позволят повысить качество жизни населения, его благосостояние и платежеспособность;

финансовую стабильность через реализацию эффективных фискальной и монетарной политик, рационализации бюджетных расходов, устойчивости государственных финансов, укрепления банковского сектора, развития фондового рынка;

социальное благополучие за счет равного доступа всех граждан к услугам здравоохранения, образования и социальной защиты.

Рассказываем о ключевых направлениях новой Экономической политики.

Верховенство закона

Реформы по обеспечению верховенства закона будут охватывать все ветви государственной власти – законодательную, исполнительную и судебную. Будет проведена ревизия Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов с исключением фактически не работающих или препятствующих правосудию норм.

Будет принят комплекс мер по эффективному гражданскому судопроизводству с использованием современных технологий и медиации, усилению системы досудебных разбирательств, обеспечению реальной состязательности между сторонами обвинения и защиты.

Дальнейшее совершенствование судебной системы будет сосредоточено на обновлении и укреплении судейского корпуса. Для этого будет обеспечен равный статус всех судей через внедрение выборности кандидатур на должности председателей судов и председателей судебных коллегий, а также судей Верховного Суда.

Продолжится работа по содействию повышению правовой грамотности и культуры граждан.

Будет внедрен механизм проверки Судебным жюри каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей допущены грубые нарушения законности.

Частичная передача административных дел, гражданско-правовых споров и производств в плоскость административной юстиции повысит качество отправления отечественного правосудия.

Развитие частного сектора

Развитие предпринимательства

Дальнейшее развитие массового предпринимательства станет драйвером экономического роста и основным источником повышения благосостояния граждан.

Продолжится масштабное сокращение неактуальных и необоснованных регуляторных требований, которые будут заменены новыми компактными и понятными правилами для бизнеса.

Меры финансовой поддержки будут приоритетно оказываться конкурентоспособным малым и средним предприятиям. При этом базовыми критериями станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений.

В целях укрупнения бизнеса будут реформированы налоговые режимы и введены единые критерии определения категорий малого и среднего бизнеса на основе применения среднегодового дохода и аффилированности учредителей юридических лиц. Кроме того, будет обеспечено оперативное и прозрачное выделение земельных участков предпринимателям.

Все процедуры взаимодействия государства с бизнесом, включая регуляторные требования, будут оцифрованы.

Антимонопольная политика

Политика в сфере защиты конкуренции будет осуществляться на основе приоритетности профилактических мер антимонопольного регулирования, ограничения участия государства в предпринимательской деятельности, повышения ответственности центральных и местных государственных органов, информационной открытости и прозрачности.

Для привлечения инвестиций в инфраструктуру на монопольных рынках будет осуществлен переход к новой тарифной политике – "Тариф в обмен на инвестиции". Он означает предоставление тарифов в обмен на инвестиции в инфраструктуру за счет собственных средств и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности.

На законодательном уровне будет определено понятие "конгломерат". Экономическая концентрация связанных друг с другом субъектов рынка будет возможна лишь при наличии обязательного разрешения.

Продолжится совершенствование механизмов государственных закупок путем обновления законодательства о государственных закупках, а также перевода на единую платформу закупок государственных и квазигосударственных организаций.

Квазигосударственный сектор

Будет внедрен институт юридических лиц публичного права, который станет альтернативным вариантом для высвобождения государственного аппарата от отдельных реализационных функций.

В области корпоративного управления продолжится работа по укреплению независимости и профессиональному развитию советов директоров и наблюдательных советов.

Новая модель работы АО "ФНБ "Самрук-Казына" повысит прозрачность управления структурой. Фонд трансформируется в инвестиционную компанию, которая будет владеть только мажоритарным пакетом акций компаний в стратегически важных секторах экономики. Другие активы и акции Фонда, а также принадлежащих ему компаний (дочерних компаний) будут приватизированы в рамках демонополизации и разгосударствления экономики, в том числе через механизм "Народное IPO".

В качестве соинвестора Фонд будет участвовать только в критически значимых проектах, определяемых Президентом, реализация которых не может быть осуществлена только средствами частных инвесторов.

Фискальная политика

В рамках налоговой политики будут обеспечены стабильность и прозрачность условий налогообложения, простота исполнения налоговых обязательств с широким использованием цифровых технологий.

Для более справедливого распределения налоговой нагрузки будут усовершенствованы подходы косвенного налогообложения на основе международного опыта (налог на добавленную стоимость, акцизы).

В целях стимулирования бизнеса будет применяться механизм дифференцированных налоговых ставок в зависимости от отрасли экономики. Расширят применение розничного налога.

Будут внедрены механизмы снижения или освобождения от корпоративного подоходного налога с прибыли, направленные на технологическую модернизацию и научные разработки.

Для стимулирования повышения зарплат работников будут установлены встречные обязательства бизнеса при получении мер государственной поддержки.

Специальные налоговые режимы будут упрощены и оптимизированы.

Будет повышена эффективность налогообложения твердых полезных ископаемых.

Интегрированный таможенный контроль с проведением фитосанитарного, ветеринарного, санитарно-эпидемиологического, радиационного контроля и технического регулирования по принципу "одного окна" внедрят в Казахстане.

Модель бюджетной политики будет реформирована путем перехода от "освоения средств" к "управлению результатами" и направлена на повышение экономической отдачи каждого потраченного тенге бюджетных средств. Для этого будут предусмотрены гибкость управления бюджетными средствами в течение финансового года и их перенос на следующий год.

Денежно-кредитная политика

Основная цель денежно-кредитной политики — обеспечение стабильности цен. Совместные усилия Национального Банка и Правительства будут направлены на достижение целевых показателей инфляции, что позволит создать условия для долгосрочного устойчивого экономического роста.

Также документом предусмотрены меры по диверсификации экономики, проактивной инвестиционной политике, расширению географии экспорта, углублению производственного потенциала.

Развитие отраслей экономики

Промышленность

В индустриальной политике будет осуществлена переориентация с поддержки спроса на поддержку технологической модернизации и трансформации предприятий. Государственная поддержка будет направлена на цели углубления и расширения продуктовой линейки или предоставляемых услуг, повышения производительности предприятий и освоения ими новых рынков.

Продолжится модернизация энергетической инфраструктуры путем завершения строительства линии электропередачи, объединяющей энергосистему страны.

Совместно с зарубежными партнерами будет разработан комплексный план развития крупнейших нефтегазовых проектов. Внутренний рынок будет обеспечен основными видами нефтепродуктов путем наращивания объемов переработки.

Будут построены новые газоперерабатывающие мощности для увеличения ресурсов товарного газа и обеспечения не менее 60-процентного уровня газификации в стране.

Будет проведена комплексная работа по реализации норм экологического законодательства о переходе на наилучшие доступные технологии с учетом международной передовой практики. Также будут увеличены объемы производства возобновляемой энергии.

Горно-металлургический комплекс

Дальнейшее развитие отрасли будет ориентировано на глубокую переработку сырья и расширение номенклатуры выпускаемой продукции. Будет проведена цифровизация единого кадастра государственного фонда недр.

Обрабатывающая промышленность

Баланс науки, кадровой политики и нового технологического уклада в обрабатывающей промышленности останется повышенной зоной внимания государства.

Одной из действенных мер станет принятие закона о науке и технологической политике.

Транспорт

Будут введены новые альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов.

Национальный железнодорожный перевозчик "Қазақстан темір жолы" будет трансформирован в национальную транспортно-логистическую компанию путем расширения ее мандата и задач. Это позволит компании более комплексно проводить работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны.

Будет проведена реформа автодорожной отрасли с внедрением принципов Международной федерации инженеров-консультантов FIDIC.

Агропромышленный комплекс

Развитие агропромышленного комплекса (далее – АПК) будет направлено на увеличение производительности труда, сбалансированное развитие сельских территорий и сельского хозяйства, обеспечение продовольственными товарами отечественного производства и увеличение экспорта продукции АПК.

Пересмотрят объемы субсидирования, направляемые на удешевление продукции, с их заменой на льготное кредитование с низкой процентной ставкой. За счет цифровизации усилят контроль за эффективным использованием субсидий.

Разрозненная информация о земельных участках сельскохозяйственного назначения, состоянии почв, ландшафте, источниках водных ресурсов, ирригационных системах, транспортной доступности будет интегрирована в виде интерактивной карты на единой цифровой платформе.

Будут созданы условия для формирования крупных продовольственных экосистем по производству и переработке мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочной продукции.

Для увеличения объемов экспорта животноводческой продукции будет усовершенствована информационная система прослеживаемости и идентификации сельскохозяйственных животных.

Помимо этого государство обеспечит расширение общей площади орошения сельскохозяйственных земель, строительство и реконструкцию оросительных каналов и водохранилищ.

Внутренняя и электронная торговля

Увеличится доступность торговых площадей, земельных участков, создание условий для развития современной инфраструктуры торговли и поддержки МСБ путем модернизации торговых рынков, создания национальной товаропроводящей системы и оптимизации цепочек реализации товаров.

Одним из ключевых направлений будет развитие модели бондовых складов, которая позволит увеличить транзитные потоки, эффективно использовать транзитный потенциал страны и оптимальные логистические маршруты, придать новый импульс развитию электронной коммерции.

Туризм

Будут приняты меры по стандартизации и сертификации качества туристической деятельности. Для привлечения иностранных туристов продолжится работа по формированию новых комбинированных туристских продуктов, расширению безвизового режима, а также продвижению страны на основных целевых рынках.

Импульс туризму придаст развитие инфраструктуры (освещение, энергообеспечение, вывоз ТБО, пункты туристической полиции, службы скорой помощи и по чрезвычайным ситуациям) близ расположенных населенных пунктов с формированием резервов для функционирования в пик сезонных нагрузок.

Цифровизация и инновации

Будет принят комплекс мер по становлению Казахстана цифровым региональным хабом, в том числе путем строительства центров обработки данных, прокладки трансграничных оптоволоконных магистралей, актуализации законодательства для привлечения крупнейших международных IT-компаний.

Повсеместной цифровизацией будут охвачены сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты, строительства, торговли, технического регулирования, промышленности, транспорта и связи. В городах и районных центрах будет обеспечен доступ к широкополосному интернету. Республиканские и основные областные автодороги будут охвачены качественной сотовой и интернет-связью.

Будет проведена работа по развитию технологий для "экономики будущего": аддитивные технологии, биотехнологии, электронные элементы и платы, робототехника, новая энергетика, в том числе альтернативные источники энергии, космическая техника и технологии.

Региональная политика

Региональная политика реализуется в соответствии с принципом "люди к инфраструктуре" и будет увязана с внутренними миграционными процессами и демографическим прогнозом. В частности, будет актуализирована программа переселения трудоспособных граждан в другие регионы.

Продолжится внедрение цифровых технологий в сферы жизнедеятельности городов в целях реализации концепции "Умные города" для удобства жителей.

С целью стимулирования развития строительного сектора в стране будет принят кодифицированный акт в сфере строительства, который обеспечит комплексный и системный подход в его регулировании.

Социальное благополучие и развитие человеческого капитала

Образование

Новая модель дошкольного воспитания и обучения будет сфокусирована на развитии у ребенка базовых жизненных навыков, внедрении системы независимой национальной оценки качества дошкольного воспитания и обучения по шкале комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale). Будет усилен кадровый потенциал системы дошкольного образования путем совершенствования системы подготовки, повышения квалификации, аттестации и социального статуса воспитателей.

Политика школьного образования будет направлена на укрепление навыков функциональной грамотности казахстанской молодежи, улучшение подготовки учителей и образовательного контента.

Будет создан единый образовательный комплекс "Опорная школа – магнитная школа" с объединением нескольких малокомплектных школ. Широкое развитие получит использование в учебном процессе онлайн-платформ и цифровых образовательных ресурсов.

Будут открыты современные школьные кабинеты робототехники, химии, биологии, физики, STEM.

Будут внедрены инновационные способы преподавания дисциплин, необходимые учебные материалы будут переведены в цифровой формат.

Также будут внедрены персональные образовательные ваучеры. Все средства, предоставляемые государством на обучение ребенка, в том числе внеклассное, будут аккумулироваться на единых образовательных счетах.

Учебные заведения технического и профессионального образования будут ориентироваться на реальные потребности рынка труда. Будет расширено шефство предприятий над учебными заведениями и внедрены международные стандарты WorldSkills.

При ведущих ВУЗах и крупных предприятиях сформируют специализированные инжиниринговые центры, научно-технологические парки.

Систему образовательных грантов усовершенствуют путем дифференциации размера грантов в зависимости от результатов единого национального тестирования и иных показателей. Также будет предоставлена возможность получения долгосрочных льготных кредитов на оплату обучения в вузах.

Здравоохранение

Политика в области здравоохранения будет направлена на продвижение здорового образа жизни и предоставление качественной, доступной медицинской помощи.

Система оказания телемедицинских услуг будет приведена в соответствие с международными стандартами, включая расширение спектра диагностических услуг и использование современных цифровых решений. Будет построена сеть современных перинатальных центров, оснащенных современным оборудованием и укомплектованных квалифицированным медицинским персоналом. Деятельность онкологической службы комплексно модернизируют.

Будет продолжена модернизация сельского здравоохранения с обеспечением доступности первичной медико-санитарной помощи сельским жителям и развитием сети многопрофильных центральных больниц с необходимой медицинской инфраструктурой.

Для повышения качества подготовки медицинских кадров продолжится развитие интегрированной модели высшего медицинского образования на основе триединства науки, образования и клинической практики.

Особый акцент сделан на развитии отечественной фармацевтической и медицинской промышленности. Стимулирование медицинского туризма придаст импульс развитию системы здравоохранения.

Социальное обеспечение и занятость

Функциональные задачи социальной политики будут консолидированы в Социальном кодексе.

Для усиления адресности мер социальной поддержки населения будут внедрены системы цифровой карты семьи и социального кошелька. Для повышения реальных доходов граждан будет осуществлен переход от содействия занятости отдельных категорий граждан к созданию равных стартовых условий для продуктивной занятости всех категорий трудоспособных граждан.

Также будет внедрена новая методика определения минимальной заработной платы, учитывающая основные экономические показатели, в том числе уровень инфляции.

Будет усилен государственный надзор над соблюдением прав наемных работников. Выработают дополнительные меры по усилению защиты внутреннего рынка труда, направленные на обеспечение интересов граждан страны. Продолжится привлечение в страну квалифицированных кадров и лучших специалистов по дефицитным профессиям.

В целях повышения уровня пенсионного обеспечения предусматривается поэтапное повышение размера минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума и максимальной – до 120% соответственно.

Реформирование государственного управления

Широкий общественный контроль, открытый диалог, обязательный учет мнения граждан станут неотъемлемой частью государственного управления и процесса принятия решений.

Для этого акцент будет сделан на децентрализации системы государственного управления при одновременном повышении персональной ответственности политических служащих.

Продолжится реализация мер по созданию гибкой, адаптивной, высокотехнологичной системы управления, процессов взаимодействия с потребителями государственных услуг по принципу "государство для человека".

Для обеспечения максимальной открытости государственной службы для профессионалов из частного сектора будет пересмотрена система отбора и увольнения государственных служащих, а также предоставлена возможность поступления на государственную службу всем профессиональным и патриотичным гражданам страны.

Будет обеспечен переход от индивидуальной открытости должностных лиц к полной открытости принятия управленческих решений.

Экономическая политика на среднесрочный период утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2023 года № 275.