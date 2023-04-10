Где и как можно устанавливать камеры в Алматы

Решением маслихата Алматы утверждены правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что правила распространяются на вновь установленные системы видеонаблюдения в городе Алматы в местах массового скопления граждан. Ранее установленные видеокамеры частных организаций, не соответствующие требованиям Правил, будут модернизированы до 1 января 2026 года после получения согласия собственников систем видеонаблюдения.

При установке видеокамер требуется соблюдение следующих факторов:

фиксированное крепление для устранения смещения изображения видеокамеры от ветра и вибрации, проезда транспортных средств. Смещение изображения не должно превышать 1%т от линейных размеров кадра;

размещать видеокамеры с учетом равномерности освещения кадра и наблюдаемых объектов;

не допускать направление естественных или искусственных источников света в объектив видеокамеры.

В поле зрения видеокамеры необходимо исключить предметы, перекрывающие обзор. Средствами модулей видеоаналитики необходимо ограничивать зоны телевизионных экранов, интерактивных рекламных щитов, вращающихся дверей, эскалаторов, качающихся веток и других объектов, создающих постоянное движение, если эти объекты не являются целью наблюдения.

Предусматривается, что проведение мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан осуществляется за счет применения технологий для детекции лиц, распознавания государственных регистрационных номерных знаков на транспортные средства и распознавания ситуационной аналитики.

Мониторинг видеопотоков осуществляется на платформе Единой системы видеомониторинга города Алматы за счет применения автоматизированных технологий видеоаналитики.

Единая система видеомониторинга города предусматривает объединение существующих систем видеонаблюдения, установленных на различных объектах, в том числе принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Согласно правилам акимат города осуществляет сбор, обработку и хранение видеопотоков с видеокамер коммерческих объектов торгово-развлекательного характера в местах массового скопления граждан, общественных местах и входных группах.

Подключение систем видеонаблюдения коммерческих объектов производится с использованием каналов связи операторов сети передачи данных за счет средств местного бюджета города.

Сбор видеопотоков с различных систем видеонаблюдения осуществляется преимущественно по защищенным каналам Единой транспортной среды государственных органов. В случае использования других каналов связи, применяются инструменты информационной безопасности и организация защиты контура от несанкционированного подключения к видеопотокам.

Как отмечается, видеоаналитика формируется на основе технологий распознавания дыма, огня, оставленных предметов, пересечений линий, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола, лиц в полном соответствии с действующим законодательством. Аналитика с применением технологии распознавания лиц применяется по согласованию с органом в сфере обеспечения национальной безопасности.

Результаты видеоаналитики формируются в виде событий и направляются на обработку диспетчерам центра видеомониторинга для подтверждения экстренного статуса события.

Диспетчер центра видеомониторинга производит анализ полученных данных на факт возникновения экстренного события.

В случае подтверждения экстренного статуса события диспетчер оперативно уведомляет соответствующие экстренные службы (противопожарная служба, полиция, скорая медицинская помощь, подразделение по чрезвычайным ситуациям).

Время обработки события и уведомление экстренных служб, а также ответственность диспетчера центра видеомониторинга по передаче экстренного сигнала определяется внутренним регламентом функционирования центра видеомониторинга.

В случае отсутствия подтверждения экстренного статуса события, диспетчер направляет полученную информацию в электронный архив.

Доступ правоохранительных и специальных органов обеспечивается в соответствии с действующим законодательством о персональных данных и их защите.

