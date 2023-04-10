Угрожали ножом и вымогали 5 млн тенге: двух парней задержали в Туркестанской области

В Туркестанской области мужчина сообщил в полицию по поводу того, что неизвестные угрожали ему ножом и применив физическую силу, вымогали 5 млн тенге. Инцидент произошел в городе Ленгере, сообщает Zakon.kz.

В ДП Туркестанской области установили молодых людей, подозреваемых в вымогательстве. В задержании принимали участие следственно-оперативная группа и опытные сотрудники УБОП ДП области.

Во время получения 5 млн тенге, полицейские задержали двух молодых людей. Ими оказались жители Толебийского района, один из которых был ранее судим.

В доме одного из подозреваемых полицейские обнаружили шесть патронов. Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование.

Астанчанин угрожал жителю столицы распространить компрометирующие сведения. Чтобы этого не произошло, он требовал у мужчины 2 млн тенге.

