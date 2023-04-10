Курс доллара еще снизился на торгах 10 апреля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 444,29 тенге, понизившись на 0,94 тенге, сообщает Zakon.kz.

Торгов по евро, юаню и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком – 485,59 тенге, юаня – 64,79, рубля – 5,36 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-447 тенге, евро – по 484-490 тенге, российские рубли – по 5,4-5,8 тенге.

Стоимость нефти снизилась 10 апреля. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,25%, до 84,91 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI — на 0,15%, до 80,58 доллара.

