Просил "пососать язык": Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком
На мероприятии, которое прошло в конце февраля в храме Далай-ламы в Дхарамшале, присутствовало около 100 молодых студентов M3M Foundation.
На видео один из молодых студентов подошел к Далай-ламе и спросил: "Можно вас обнять?". 87-летний Далай-лама попросил мальчика подойти поближе. Погладив его по щеке, он сказал: "Сначала сюда", после чего ребенок поцеловал его и обнял.
Далай-лама прижал мальчика к себе, а затем поцеловал его в губы. "И пососи мой язык", – сказал Далай-лама, высунув свой язык, лоб в лоб с учеником.
Мальчик быстро высунул свой язык и отошел в сторону, а Далай-лама рассмеялся и притянул мальчика к себе, чтобы еще раз обнять, а зрители засмеялись.
Затем духовный лидер обратился к мальчику, посоветовав ему смотреть на тех, кто создает "мир и счастье", и не следовать за "человеческими существами, которые всегда убивают других людей", после чего обнял его напоследок.
Seems even the Dalai Lama is at it.— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) April 10, 2023
Now why would he ever ask a small boy to “suck my tongue” as the young boy recoils in horror from the full mouth kiss?
Do as I say, not as I do. The mantra of the Elites, who think they are gods 🤮
pic.twitter.com/KBTZnTWIUx
Когда видеоролик распространился в Сети, многие осудили его, назвав поступок "неуместным, скандальным и отвратительным". Канцелярия Далай-ламы принесла извинения.
"Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед своими многочисленными друзьями по всему миру за то, что его слова могли причинить боль. Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, в невинной и игривой форме, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте".канцелярия Далай-ламы
В 2019 году Далай-лама также вызвал волну возмущений. Он предположил, что если следующий Далай-лама вернется в облике женщины, "она должна быть более привлекательной".
После смерти Далай-ламы монахи организуют поиски его следующей инкарнации, маленького ребенка, который должен обладать определенными признаками и пройти тесты. Обычно поиск занимает несколько лет. Затем ребенка отправляют в Лхасу, где он проходит обучение под руководством опытных лам.