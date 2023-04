Просил "пососать язык": Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком

На мероприятии, которое прошло в конце февраля в храме Далай-ламы в Дхарамшале, присутствовало около 100 молодых студентов M3M Foundation.



На видео один из молодых студентов подошел к Далай-ламе и спросил: "Можно вас обнять?". 87-летний Далай-лама попросил мальчика подойти поближе. Погладив его по щеке, он сказал: "Сначала сюда", после чего ребенок поцеловал его и обнял.

Далай-лама прижал мальчика к себе, а затем поцеловал его в губы. "И пососи мой язык", – сказал Далай-лама, высунув свой язык, лоб в лоб с учеником.

Мальчик быстро высунул свой язык и отошел в сторону, а Далай-лама рассмеялся и притянул мальчика к себе, чтобы еще раз обнять, а зрители засмеялись.

Затем духовный лидер обратился к мальчику, посоветовав ему смотреть на тех, кто создает "мир и счастье", и не следовать за "человеческими существами, которые всегда убивают других людей", после чего обнял его напоследок.

Seems even the Dalai Lama is at it.



Now why would he ever ask a small boy to “suck my tongue” as the young boy recoils in horror from the full mouth kiss?



Do as I say, not as I do. The mantra of the Elites, who think they are gods 🤮



