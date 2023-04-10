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Просил "пососать язык": Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком

Далай-лама принес извинения Фото: The office of His Holiness the Dalai Lama
Далай-лама извинился после того, как столкнулся с обвинениями в неподобающем поведении. Духовный лидер поцеловал мальчика в губы и попросил его "пососать язык" на публичном мероприятии в Индии, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии, которое прошло в конце февраля в храме Далай-ламы в Дхарамшале, присутствовало около 100 молодых студентов M3M Foundation.

На видео один из молодых студентов подошел к Далай-ламе и спросил: "Можно вас обнять?". 87-летний Далай-лама попросил мальчика подойти поближе. Погладив его по щеке, он сказал: "Сначала сюда", после чего ребенок поцеловал его и обнял.

Далай-лама прижал мальчика к себе, а затем поцеловал его в губы. "И пососи мой язык", – сказал Далай-лама, высунув свой язык, лоб в лоб с учеником.

Мальчик быстро высунул свой язык и отошел в сторону, а Далай-лама рассмеялся и притянул мальчика к себе, чтобы еще раз обнять, а зрители засмеялись.

Затем духовный лидер обратился к мальчику, посоветовав ему смотреть на тех, кто создает "мир и счастье", и не следовать за "человеческими существами, которые всегда убивают других людей", после чего обнял его напоследок.


Когда видеоролик распространился в Сети, многие осудили его, назвав поступок "неуместным, скандальным и отвратительным". Канцелярия Далай-ламы принесла извинения.

"Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед своими многочисленными друзьями по всему миру за то, что его слова могли причинить боль. Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, в невинной и игривой форме, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте".канцелярия Далай-ламы

В 2019 году Далай-лама также вызвал волну возмущений. Он предположил, что если следующий Далай-лама вернется в облике женщины, "она должна быть более привлекательной".

После смерти Далай-ламы монахи организуют поиски его следующей инкарнации, маленького ребенка, который должен обладать определенными признаками и пройти тесты. Обычно поиск занимает несколько лет. Затем ребенка отправляют в Лхасу, где он проходит обучение под руководством опытных лам.

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Редакция Zakon.kz
Далай Лама
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