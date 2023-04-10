Просил "пососать язык": Далай-лама извинился за инцидент с мальчиком

Далай-лама извинился после того, как столкнулся с обвинениями в неподобающем поведении. Духовный лидер поцеловал мальчика в губы и попросил его "пососать язык" на публичном мероприятии в Индии, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии, которое прошло в конце февраля в храме Далай-ламы в Дхарамшале, присутствовало около 100 молодых студентов M3M Foundation.



На видео один из молодых студентов подошел к Далай-ламе и спросил: "Можно вас обнять?". 87-летний Далай-лама попросил мальчика подойти поближе. Погладив его по щеке, он сказал: "Сначала сюда", после чего ребенок поцеловал его и обнял.

Далай-лама прижал мальчика к себе, а затем поцеловал его в губы. "И пососи мой язык", – сказал Далай-лама, высунув свой язык, лоб в лоб с учеником.

Мальчик быстро высунул свой язык и отошел в сторону, а Далай-лама рассмеялся и притянул мальчика к себе, чтобы еще раз обнять, а зрители засмеялись.

Затем духовный лидер обратился к мальчику, посоветовав ему смотреть на тех, кто создает "мир и счастье", и не следовать за "человеческими существами, которые всегда убивают других людей", после чего обнял его напоследок.





Seems even the Dalai Lama is at it.



Now why would he ever ask a small boy to “suck my tongue” as the young boy recoils in horror from the full mouth kiss?



Do as I say, not as I do. The mantra of the Elites, who think they are gods 🤮



pic.twitter.com/KBTZnTWIUx — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) April 10, 2023

Когда видеоролик распространился в Сети, многие осудили его, назвав поступок "неуместным, скандальным и отвратительным". Канцелярия Далай-ламы принесла извинения.

"Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьей, а также перед своими многочисленными друзьями по всему миру за то, что его слова могли причинить боль. Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, в невинной и игривой форме, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте". канцелярия Далай-ламы

В 2019 году Далай-лама также вызвал волну возмущений. Он предположил, что если следующий Далай-лама вернется в облике женщины, "она должна быть более привлекательной".

После смерти Далай-ламы монахи организуют поиски его следующей инкарнации, маленького ребенка, который должен обладать определенными признаками и пройти тесты. Обычно поиск занимает несколько лет. Затем ребенка отправляют в Лхасу, где он проходит обучение под руководством опытных лам.