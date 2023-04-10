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Московские таможенники обнаружили череп в посылке, отправленной в США

Московские таможенники обнаружили череп в посылке, отправленной в США Фото: ФТС России
Необычную находку заметили при сканировании отправлений в логистическом центре Внуково. В коробке лежал череп с частично разрушенной задней костью и нижняя челюсть, сообщает Zakon.kz.

По информации Федеральной таможенной службы России, в декларации отправитель указал, что пересылает пластиковую анатомическую модель. Но эксперты определили, что череп вполне настоящий.

Останки изъяли и передали сотрудникам полиции.

Московские таможенники обнаружили череп в посылке, отправленной в США

Фото: ФТС России

Московские таможенники обнаружили череп в посылке, отправленной в США

Фото: ФТС России

Ранее таможенники Алматы предотвратили незаконный вывоз антикварных монет времен Монгольской империи. Монеты относятся к периоду с V по XIII век и были отчеканены в Средней Азии.

Анастасия Стативкина
Россия
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