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Законодательство РК

В "КазМунайГаз" прокомментировали требование соискателей из Жанаозена взять их на работу

Прокомментировали требование взять на работу Фото: АО НК "КазМунайГаз"
У здания Министерства энергетики РК собралось порядка 60-70 человек, приехавших из Жанаозена с требованиями трудоустроить их в штат "Озенмунайгаза", сообщает Zakon.kz.

Как говорится в пресс-релизе компании, собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "ОзенМунайГаз", дочерней компании КМГ.

1 апреля текущего года им было предложено трудоустройство в другую компанию с сохранением заработных плат в среднем составлявшей 700 тысяч тенге.

Однако экс-сотрудники "БерАли Мангистау Company" отказались от данных условий, настаивая на отмене результатов тендера.

Вместе с тем, по ранее направленным жалобам Фондом "Самрук-Казына" была проведена проверка конкурсных процедур на предмет соблюдения законности, в результате которой нарушения выявлены не были.

"Необходимо отметить, что большинство из прибывших в столицу уже участвовали в пикетах у здания "КазМунайГаза" в прошлом году, но тогда они требовали в обход процедур вернуть объемы другой мангистауской компании – "Кезби". Пресс-служба "АО НК "КазМунайГаз"

К настоящему времени требования забастовщиков изменились, и теперь ими поставлен ультиматум по их трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз".

Однако это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.


"Отметим, что данные правила были приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест. Таким образом, требования прибывших в столицу не подлежат выполнению ввиду нарушения принятых правовых процедур". Пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

В КМГ сформирована специальная контактная группа для переговоров с прибывшими в столицу.

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