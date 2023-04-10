Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали казахстанские сейсмологи

Землетрясение произошло в 430 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.

10 апреля в 13:58 по времени Астаны сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 432 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.8;

Магнитуда MPV 4.1;

Координаты эпицентра 42.21° с.ш. 82.00° в.д;

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

