Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Фото: wikimedia
Землетрясение произошло в 430 километрах от Алматы, сообщает Zakon.kz.
10 апреля в 13:58 по времени Астаны сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" зафиксировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 432 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.8;
Магнитуда MPV 4.1;
Координаты эпицентра 42.21° с.ш. 82.00° в.д;
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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