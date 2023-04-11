Число жертв обрушения дома в Марселе увеличилось до шести

Число жертв обрушения жилого дома во французском Марселе выросло до шести, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Le Parisien. Указывается, что еще два человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Причины происшествия пока не установлены, но, согласно газете, "приоритетной версией является взрыв газа". Пожар, который возник на месте происшествия, затруднил работу спасателей. Несмотря на это, огонь был ликвидирован.

Телеканал BFM TV уточняет, что сначала спасатели обнаружили под завалами здания тела пяти погибших. К вечеру понедельника им удалось обнаружить шестую жертву. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы идентифицировать тела.

Ранее сообщалось что в ночь на 9 апреля в центре Марселя в доме №17 по улице Тиволи произошло обрушение четырехэтажного жилого дома. Из десятков близлежащих домов эвакуировали около 200 человек.