Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Число жертв обрушения дома в Марселе увеличилось до шести

Число жертв обрушения дома в Марселе увеличилось до шести Фото: marseille1112.fr
Число жертв обрушения жилого дома во французском Марселе выросло до шести, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Le Parisien. Указывается, что еще два человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

Причины происшествия пока не установлены, но, согласно газете, "приоритетной версией является взрыв газа". Пожар, который возник на месте происшествия, затруднил работу спасателей. Несмотря на это, огонь был ликвидирован.

Телеканал BFM TV уточняет, что сначала спасатели обнаружили под завалами здания тела пяти погибших. К вечеру понедельника им удалось обнаружить шестую жертву. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы идентифицировать тела.

Ранее сообщалось что в ночь на 9 апреля в центре Марселя в доме №17 по улице Тиволи произошло обрушение четырехэтажного жилого дома. Из десятков близлежащих домов эвакуировали около 200 человек.

Читайте также

Подросток погиб, переходя улицу в Алматы

Стало известно о состоянии единственной выжившей после наезда автобуса в Шымкенте

В Армении задержали женщину за нападение с зонтом на Никола Пашиняна

Константин Вноровский
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления