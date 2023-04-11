Российские ученые нашли "поедающие" нефть бактерии

Российские ученые обнаружили в Японском море морозоустойчивые бактерии-деструкторы, проявившие способность поглощать нефть, сообщает Zakon.kz.

В ходе исследования они выявили у 12 видов бактерий нетипичные "вкусовые предпочтения".

По информации пресс-службы Дальневосточного федерального университета, ряд бактерий способны не только выживать в сильно загрязненных нефтью водах, но и делать их чище.

Помимо изучения видового разнообразия углеводородокисляющих микроорганизмов, ученые провели исследование, в котором обнаружили высокую способность полученных бактерий к деструкции различных соединений нефти в условиях низких температур. В настоящий момент геном полученной коллекции микроорганизмов анализируют путем расшифровки.

Ученые надеются, что в перспективе это поможет создать биопрепарат для очистки воды от нефтяных загрязнений. Как они отмечают, на основе полученных результатов могут быть разработаны эффективные технологии мониторинга нефтяного загрязнения морских вод.

Ранее сообщалось, что казахстанские эксперты спорят, могло ли недавнее разрушительное землетрясение в Турции повлиять на уровень воды в Каспийском море.