Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Российские ученые нашли "поедающие" нефть бактерии

Российские ученые нашли "поедающие" нефть бактерии Фото: pxhere
Российские ученые обнаружили в Японском море морозоустойчивые бактерии-деструкторы, проявившие способность поглощать нефть, сообщает Zakon.kz.

В ходе исследования они выявили у 12 видов бактерий нетипичные "вкусовые предпочтения".

По информации пресс-службы Дальневосточного федерального университета, ряд бактерий способны не только выживать в сильно загрязненных нефтью водах, но и делать их чище. 

Помимо изучения видового разнообразия углеводородокисляющих микроорганизмов, ученые провели исследование, в котором обнаружили высокую способность полученных бактерий к деструкции различных соединений нефти в условиях низких температур. В настоящий момент геном полученной коллекции микроорганизмов анализируют путем расшифровки. 

Ученые надеются, что в перспективе это поможет создать биопрепарат для очистки воды от нефтяных загрязнений. Как они отмечают, на основе полученных результатов могут быть разработаны эффективные технологии мониторинга нефтяного загрязнения морских вод.

Ранее сообщалось, что казахстанские эксперты спорят, могло ли недавнее разрушительное землетрясение в Турции повлиять на уровень воды в Каспийском море.

Читайте также

Диетолог рассказал, почему и как возникает психологический голод

На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня

650 туш мертвых сайгаков обнаружили в двух областях Казахстана

Анастасия Стативкина
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
На Землю надвигается новая магнитная буря, которая продлится два дня
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Гороскоп: у кого будет продуктивная неделя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления