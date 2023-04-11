Почему в Казахстане происходят тепловые аварии, рассказал глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на заседании правительства РК 11 апреля рассказал, почему в Казахстане происходят аварии на ТЭЦ и тепловых сетях, сообщает Zakon.kz.

Юрий Ильин поделился опасениями касательно следующего отопительного сезона в стране. Министр рассказал, что показали недавние чрезвычайные ситуации, произошедшие в городах Риддер и Экибастуз.

"Аварии в основном происходят по причине отсутствия долгосрочного планирования ремонта и модернизации основного и вспомогательного оборудования, их несвоевременного технического обследования и частичной замены поверхностей нагрева вместо их полной замены. Вызывают опасения ограниченные возможности котельного и вспомогательного оборудования по причине их износа, отсутствие резерва мощностей, обеспечивающих стабильную работу объектов теплоэнергетики, несущих пиковые нагрузки, надлежащего производственного контроля со стороны руководства энергопредприятий и низкий уровень квалификации персонала подрядных организаций, привлекаемых к ремонтным работам". Юрий Ильин

Наряду с этим, как он отметил, котлы эксплуатируются на непроектном топливе, недостаточно выделяется средств на техническое диагностирование, ремонт и замену элементов котлов в полном объеме.

"Для стабильного прохождения отопительных периодов акиматам необходимо взять на особый контроль энергопредприятия и магистральные трубопроводы теплоснабжения, имеющие высокую степень опасности, оперативно реагировать на аварийные ситуации, продолжить работу с энергопредприятиями по исключению причин прекращения подачи тепловой энергии потребителям из-за состояния коммунальных сетей". Юрий Ильин

Отдельно министр обратил внимание руководителей акиматов и энергетических предприятий на необходимость проведения работ по обследованию производственных зданий, элементов кровли и дымовых труб на предмет надежности, устойчивости к воздействию ветровых нагрузок и их ремонту.

C начала года в Экибастузе много раз отключали подачу тепла в ряде домов.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. В качестве причины в Минэнерго указали высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.