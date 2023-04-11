ТЭЦ закупают оборудование для ремонта – Минэнерго

На заседании правительства РК 11 апреля министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что по всем ТЭЦ проводится и уже проведен закуп необходимого оборудования для ремонта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, практически по всем ТЭЦ проводится или уже проведен закуп необходимого оборудования для ремонта.

"Если по графику, то уже ведется капельный ремонт энергоблока №8 на ГРЭС Евроазиатской энергетической корпорации, также на Петропавловской ТЭЦ, "СевКазЭнерго", Атырауской ТЭЦ, ТЭЦ АО "АрселорМиттал Темиртау", Жезказганская ТЭЦ, "Карачаганак Петролиум Оперейтинг". Алмасадам Саткалиев

Он добавил, что 15 апреля начинается ремонт на ТЭЦ-4 АО "Таразэнергоцентр", с 21 апреля –на Карагандинской ТЭЦ-3, ТОО "Караганда Энергоцентр", ТЭЦ-2 ТОО МАЭК и других электростанциях, в том числе ГРЭС "Сармук Энерго".

"Ситуация по началу и прохождению ремонтных работ находится на постоянном контроле Министерства энергетики". Алмасадам Саткалиев

Министр напомнил, что в конце октября прошлого года начались серьезные аварийные ситуации на Риддер ТЭЦ со значительным снижением температуры тепловой сети. В январе этого года произошел пожар в галереях ленточных конвейеров и на щите управления котла № 6. В марте было термическое повреждение кабелей на котле № 5 и хлопок угольной пыли в районе котла № 6 с частичным разрушением ограждающих конструкций.

"С начала отопительного периода произошло 133 случая – наибольший показатель по стране – несоблюдения температурного режима работы тепловых сетей". Алмасадам Саткалиев

При этом глава Минэнерго указал, что имеющаяся задолженность перед АО "Каражыра" за поставленный уголь в размере порядка 1,5 млрд тенге сказывается на стабильной поставке топлива. По данным фактам были проведены расследования, внеплановые проверки с составлением протоколов о наказании.

27 ноября 2022 года произошли многочисленные повреждения на тепловых сетях города Экибастуза. Температурный график не соблюдался 94 раза. Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля министерства было проведено расследование технологического нарушения, внеплановая проверка в отношении ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" с вынесением административного наказания. Необходимо отметить, что существующие меры штрафных санкций очень малы по сравнению с нанесенным ущербом населению.

"С начала отопительного сезона отмечено 70 случаев несоблюдения температурного графика по ТЭЦ-2 АО "Арселор Миттал Темиртау". В январе на котле № 3 произошло обрушение газохода по причине ухудшения работы золоулавливающей установки. В настоящее время продолжается восстановление газохода на котле № 3, вследствие чего котел № 1 выведен в ремонт с недельным отставанием. Для надежного обеспечения теплоснабжением потребителей г. Темиртау с отставанием ведется строительство котла № 7. Необходимо к следующему отопительному сезону ввести в работу этот котел". Алмасадам Саткалиев

По его данным, на Жезказганской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" по 6 имеющихся котлам за отопительный период произошло 75 аварийных остановов. Наибольшее количество по котлу № 9 (17 шт.), однако в этом году капитальный ремонт по нему не планируется со ссылкой на финансирование. Учитывая, что Жезказган имеет статус областного центра, министерство прорабатывает с ТОО "Kazakhmys Energy" вопрос модернизации этой ТЭЦ.

В декабре и январе была критическая ситуация с водоснабжением ТОО "МАЭК". Так как Мангистау является энергетически критическим регионом, необходимо обеспечить выполнение запланированной ремонтной кампании в полном объеме и в установленные сроки.

Также министр отметил, что с 2012 года не проводятся капитальные ремонты котлов Кентауской ТЭЦ. В 2023 году запланирован капитальный ремонт 4 котлов (№ 5, 6, 7, 8) и 1 турбины (№ 6) на сумму порядка 5 млрд тенге.