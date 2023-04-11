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Более 6000 новых рабочих мест появится в Акмолинской области

Более 6000 новых рабочих мест появится в Акмолинской области Фото: pixabay
В Акмолинской области в рамках государственных национальных проектов запланирована реализация 298 инфраструктурных проектов. В результате будет создано более 6 тысяч рабочих мест, передает Zakon.kz со ссылкой на управление координации, занятости и социальных программ области.

Проект рассчитан на трудоустройство населения области, а также на помощь в обучении и создании собственного бизнеса.

"В рамках нацпроекта "Развитие предпринимательства на 2021 – 2025" годы на сегодняшний день уже создано 244 новых рабочих мест по Акмолинской области . Около 70 человек получили безвозмездные гранты на создание своего бизнеса. Проект успешно реализовался и в прошлом году: обучились и трудоустроились по итогам 2022 года 17 человек с ограниченными возможностями, в том числе 16 по запросу работодателей и 1 на рабочем месте у работодателя".Заместитель руководителя управления Ерлан Абжатов

Как сообщили в ведомстве, в области особое внимание уделяется и пожилым людям. По проекту "Серебряный возраст" на сегодняшний день на постоянное место работы устроились более ста человек.

В настоящее время ведется работа по реализации новых бизнес идей направленных на социально уязвимые слои населения, для этих целей выдано 170 грантов.

Архивариус одной из библиотек области Рауан Ахметов обратился в управление и получил работу.

"Я недавно устроился на работу, зарплату дают вовремя, работа умственная, физически не напрягаюсь. О том, что государство обеспечивает работой людей с ограниченными возможностями узнал от знакомого, и решил воспользоваться данной программой. Очень благодарен за такую возможность".Рауан Ахметов

Сообщается, что на социальные работы было направлено 220 акмолинца, молодежную практику проходят 87 человек, по проекту "Первое рабочее место" трудоустроено 56 человек.

Автор: Алма Байгужина

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