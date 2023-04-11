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Валерий Меладзе впервые показал совместных детей с Альбиной Джанабаевой

семья Фото: Instagram/meladzevalerian
Российский певец Валерий Меладзе впервые опубликовал семейную фотографию с женой Альбиной Джанабаевой и их совместными детьми в Instagram, сообщает Zakon.kz.

57-летний Валерий Меладзе трогательно поздравил 44-летнюю супругу с днем рождения. Он подписал фотографию так: "Доброе утро, любимая Альбинушка! С днем рождения!!!"

Певец отключил комментарии к публикации.

Меладзе и Джанабаева официально поженились в 2014 году. Их первый сын Константин родился в 2004 году, когда Валерий был женат на Ирине Малухиной. Второй сын – Лука родился в 2014 году. Третий ребенок – дочь Агата появилась на свет в 2021 году.

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