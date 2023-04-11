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В ДЧС Алматы предупредили о "мокрых" лавинах

В ДЧС Алматы предупредили о "мокрых" лавинах Фото: Zakon.kz
Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы 11 апреля выступил с заявлением. Специалисты заявляют, что объявлен высокий уровень лавинной опасности, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДЧС, в настоящее время сходят "мокрые" лавины. У попавших под такие лавины практически нет шансов выжить.

"По сведениям синоптиков, из-за выпавших осадков в горах Алматы имеется прирост снега выше 60 см. Объявлен высокий (красный) уровень лавинной опасности! Только за последние двое суток в горах сошло 10 самопроизвольных лавин".Пресс-служба ДЧС Алматы

ДЧС и ГУ "КазСелеЗащита" настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы.

"Также убедительно просим туристов, оказавшихся в горах, соблюдать все меры безопасности! Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 (727)3721560 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")".Пресс-служба ДЧС Алматы

Ранее синоптики рассказали о погоде 11 апреля по Казахстану: ожидаются заморозки, дождь, гроза.

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