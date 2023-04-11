В Новой Зеландии собака спасла хозяина от торнадо

Собака спасла своего хозяина-пенсионера от торнадо, который прошел в городе Окленд. Животное почувствовало неладное и заставила мужчину вернуться домой, сообщает Zakon.kz.

Рон Стюарт выгуливал 12-летнего пуделя Шайло и другого пса 9 апреля, сообщает New Zealand Herald.



"Все было нормально, пока мы не дошли до Армой Драйв, когда Шайло отказался идти дальше и все время оглядывался на наш дом". Рон Стюарт

Мужчина рассказал, что это был первый случай, когда Шайло внезапно перестал идти посреди прогулки. Причем пес намертво остановился всего лишь спустя 10 минут после выхода из дома.

"Я сказал: "Хорошо, ты хочешь пойти домой?", и как только я сказал "домой", она рысью побежала в сторону дома. Как только я подошел к входной двери, начался дождь, очень сильный, и ветер был довольно сильным. Внезапно дом слегка заскрипел, и я подумал: "Хорошо, что я не на улице". Рон Стюарт

Стюарт не предполагал, что торнадо обрушился на соседние улицы его пригорода. Следующим утром он увидел новости. Торнадо обрушился на Восточный Тамаки (небольшой пригород Восточного Окленда) около 9:30. С нескольких домов сорвало крыши, обвалились деревья. Власти получили более 30 звонков, касающиеся ущерба.

Рон Стюарт признался, что он содрогается при мысли о том, что могло бы произойти, если бы они продолжили прогулку.



"Я обсуждал это с людьми, у которых торнадо повредил дом. Они согласились, что Шайло, скорее всего, спас мне жизнь". Рон Стюарт

Эксперт по поведению животных Марк Ветте отметил, что, возможно, Шайло почувствовал шторм.

"Нет никаких сомнений в том, что собаки обладают сенсорными способностями и возможностями, которые превосходят наши. Собаки слышат в два раза больше высоких частот, чем люди, и могут слышать ультразвуковые шумы, которые нам недоступны. Были проведены исследования чувств собак при цунами и других погодных явлений". Марк Ветте

Специалист добавил, что собаки также могут чувствовать изменения давления. Поэтому нет никаких оснований полагать, что Шайло не определял угрозу.



Порода Шайло также могла сыграть свою роль, поскольку пудели считаются одной из самых умных пород собак, наряду с бордер-колли.



По словам Марка Ветте, его собственные собаки чувствуют приближение бури. Поэтому чем более чуткими будут хозяева к изменениям в поведении собак, тем больше они будут понимать, как много они улавливают.