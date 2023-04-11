В США учительница устроила "бойцовский клуб" для школьниц

23-летняя Энджел Футман попала под суд после того, как у администрации школы появилась информация о драках, которые педагог организует во время уроков, сообщает Zakon.kz.

В распоряжении руководства учебного заведения оказались видео с дерущимися девочками 11-12 лет. К расследованию подключили полицию, сообщает WJHG-TV.



Несколько школьниц из шестого класса рассказали полицейским, что участвовали в специально устроенных драках в учебное время, а позже их приглашали для повторных поединков. Они рассказали, что организацией схваток занималась Футман, а правилами "бойцовского клуба" были: "30 секунд, никаких криков и воплей, никаких телефонов".

Один из детективов опознал Футман. Во время одной из драк она сидела на столе и руководила детьми, не пытаясь остановить их. Женщина требовала, чтобы одна из девочек прекратила дергать другую за волосы.

Во время допроса Футман заявила, что не организовывала драку, однако признала, что ничего не предприняла, чтобы остановить ее, и не доложила руководству школы о конфликте.



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