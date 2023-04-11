В Казахстане разработали законопроект "Об аквакультуре"

Комитет рыбного хозяйства Минэкологии разработал проект закона "Об аквакультуре", сообщает Zakon.kz.

Аквакультура – это деятельность, связанная с разведением, содержанием и выращиванием объектов аквакультуры: рыбы, моллюски, ракообразные и другие водные животные, которые разводятся, содержатся, выращиваются в искусственно созданных условиях или естественной среде обитания.

Как отмечается, целью разработки и принятия проекта закона "Об аквакультуре" является обеспечение устойчивого развития аквакультуры путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной и безопасной продукцией аквакультуры.

Задачами государственной политики в области аквакультуры являются:

обеспечение продовольственной безопасности государства;

создание экономических условий для производства конкурентоспособной продукции аквакультуры и продуктов ее переработки;

обеспечение развития производства органической продукции аквакультуры.

Государственная политика в области аквакультуры основывается на принципах:



принятия государством экономически обоснованных решений, учитывающих значение аквакультуры, как важной составляющей деятельности человека;

осуществления аквакультуры способами и методами, не допускающими нанесения ущерба окружающей среде и водным биологическим ресурсам;

участия граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц в решении вопросов, касающихся развития аквакультуры;

гласности, адресности и транспарентности мер государственного стимулирования аквакультуры и равного доступа к ним при обеспечении необходимых и достаточных инструментов, отражающих специфику состояния субъектов аквакультуры;

баланса экологических, экономических и социальных интересов государства и субъекта аквакультуры, связанных с обеспечением устойчивого развития аквакультуры;

свободного и безвозмездного доступа к информации о предоставлении в пользование рыбохозяйственных водоемов и участков для целей аквакультуры;

сохранности генетического разнообразия и поддержки целостности водных биологических ресурсов и экосистем с помощью управления, сведения к минимуму негативных последствий при интродукции в водоемы чужеродных видов или генетически модифицированных пород;

разделения ответственности между государственными органами, субъектами аквакультуры, научными и общественными организациями;

учета природных и социально-экономических особенностей рыбохозяйственных водных объектов и прилегающих к ним территорий при планировании и создании рыбоводных хозяйств по осуществлению аквакультуры;

создания равных условий конкуренции для субъектов аквакультуры, благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в сфере аквакультуры;

гарантии прав субъекта аквакультуры на выращенную им продукцию;

неотвратимости ответственности за нарушение законодательства в области аквакультуры.

Для реализации поставленных целей предлагается осуществить формирование нормативной правовой базы развития и функционирования аквакультуры, устранить имеющиеся пробелы действующего законодательства, обеспечить необходимые условия для решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности и доступности граждан к высококолорийной белковой продукции в пределах норм потребления, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения.



Как ожидается, принятие закона "Об аквакультуре" позволит разработать и принять эффективные правовые механизмы, способствующие развитию не только аквакультуры, но и дальнейшему устойчивому экономическому развитию государства, а именно:



возмещение пищевой рыбной продукции, получаемой от рыболовства в условиях снижения естественных рыбных ресурсов;

снижение эксплуатационной нагрузки на популяции естественных водных объектов;

развитие науки в области рыбного хозяйства, кадрового потенциала, престижа и роли в обществе специалистов рыбоводов;

развитие и рост смежных производств, таких как производство кормов, кормовых добавок, рыбоводного инвентаря и оборудования;

стимулирование внедрения современных мировых достижений и технологий и применение современных цифровых технологий;

укрепление социальной сферы за счет увеличения рабочих мест;

повышение устойчивости финансового положения хозяйствующих субъектов в отрасли рыбоводства, создание условий для дальнейшего привлечения инвестиций;

улучшение снабжения населения продукцией из гидробионтов по доступным ценам, повышение среднедушевого потребления рыбной продукции в пределах научно обоснованных норм, обеспечение оздоровления населения и продовольственной безопасности страны;

концептуальное обновление нормативной основы регулирования отношений между заинтересованными субъектами, возникающими в процессе реализации деятельности рыбоводства;

правовое урегулирование отвода акваторий водных объектов и прибрежных земель для расширения и строительства новых рыбоводных хозяйств;

создание реестра субъектов аквакультуры с содержанием сведений о действующих субъектах в данной области, осуществляемых ими видах деятельности, их филиалах.

Также говорится, что законопроект позволит создать условия по повышению экспортного потенциала экономики страны, сохранению и воспроизводству рыбных ресурсов для их устойчивого использования в экономике в качестве источника доходов и обеспечения занятости населения путем реализации мероприятий для естественного и искусственного воспроизводства.

Указанные результаты планируется достичь за 2025-2030 годы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 мая.