12 арендных и 23 кредитных дома появятся в Акмолинской области

В 2022 году в Акмолинской области в эксплуатацию введено 631,2 тысяч кв. метров жилья, принято 5496 квартир, что на 912 квартир больше, чем в предыдущем году.

В том числе сдано 113 арендных квартир, 90 кредитных квартир, 3449 коммерческих квартир и 1844 индивидуальных жилых дома за счет средств населения.

"Наибольший объем жилья введен в городах Кокшетау (42%), Косшы (16%) и в Целиноградском районе (22%), на их долю приходится 80% от всего объема введенного жилья", – проинформировали в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области.

Ведомство сообщает, что в 2023 году планируется завершить строительство 10 арендных домов общей площадью 26,2 тысячи квадратных метров на 413 квартир, а также строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений для вкладчиков "Отбасы банка".

Если говорить о стоимости недвижимости, по итогам 2022 года средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м жилья составила 144,2 тыс. тенге. Максимальная стоимость строительства сложилась в Косшы – 174,4 тыс. тенге и в Целиноградском районе – 152,2 тыс. тенге.

На сегодняшний день в районных центрах и городах области уже введены в эксплуатацию два кредитных дома общей площадью 6,9 тыс. кв. м, или 90 квартир, точнее, 45-квартирный жилой дом общей площадью 3,45 тыс. кв. м в Атбасарском районе и 45-квартирный жилой дом общей площадью 3,45 тыс. кв. м в Бурабайском районе.

До конца года Управлением строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области планируется завершить строительство 23 кредитных домов общей площадью 73,2 тыс. кв. м на 1013 квартир.

Помимо государственного жилья, в области динамично развивается и строительный бизнес. В областном центре многоэтажки украшают облик города Кокшетау.

Уже в прошлом году за счет коммерческих и частных застройщиков было сдано в эксплуатацию 613,5 тыс. кв. м жилья, что составляет 97,2% от общего объема введенного жилья по области. За два месяца 2023 года введено в эксплуатацию 120,8 тыс. кв. м жилья, а точнее, 1184 квартиры.

Автор: Алма Байгужина