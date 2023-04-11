Курс доллара вырос на 4,5 тенге

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,82 тенге, увеличившись на 4,57 тенге тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,90 тенге на 12:00 по времени Алматы.

Курс евро установлен Нацбанком – 484,5 тенге, рубля – 5,44 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448-452 тенге, евро – по 490-497 тенге, российские рубли – по 5,4-5,7 тенге.

11 апреля цены на нефть немного выросли. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,68%, до 84,75 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,76%, до 80,35 доллара.