Ярослава Шведова: Мы хотим повторить победный результат

Капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова и игрок национальной команды Юлия Путинцева поделились ожиданиями от противостояния со сборной Польши в квалификации "Кубка Билли Джин Кинг".

Шведова заявляет, что выступление за страну - это всегда грандиозное событие.

"Но и непредсказуемое - любой может победить любого. Независимо от состава соперника, мы готовимся "на полную катушку". Очень рады выступать дома второй год подряд и хотим повторить прошлогодний победный результат. Девочки в хорошем настроении, привыкают к корту, настраиваются на каждую тренировку и к играм. Сыграют ли молодые теннисистки? Будем выставлять оптимальный состав, но если результат противостояния будет предрешен по итогам трех матчей, то будем смотреть, кто и как готов. У нас все готовятся сыграть и в одиночке, и в паре". Ярослава Шведова

Путинцева также высказалась о начале грунтового сезона.

"При выборе покрытия мы отталкивались от того, что больше подходит нам и что меньше подходит им. Мы уже привыкли миксовать - покрытия, мячи, закрытые и открытые корты, поэтому стараемся адаптироваться к каждому турниру. У нас идет достаточно серьезная подготовка. Вчера я играла почти два часа, сейчас играла столько же, еще буду вечером играть, плюс, у нас фитнес. Кому-то может понадобиться час, чтобы найти свою игру, кому-то - два, кому-то - три. Это индивидуальный тренировочный и игровой процессы. Одно скажу - будем играть только на победу!" Юлия Путинцева

Капитан сборной Польши Давид Цельт оценил силу казахстанской команды и прокомментировал отсутствие в составе сборной Иги Швентек и Магды Фрех.

"Мы многое знаем о команде Казахстана. Елена Рыбакина сейчас в невероятной форме, она продолжает прогрессировать. Мне очень нравится наблюдать за ее игрой. Юлия Путинцева - настоящий боец, мощный игрок, особенно на грунте. Парница Анна Данилина в прошлом году дошла до финала на Открытом чемпионате Австралии. Это очень сильная сборная, но, как мы знаем, это командный турнир, и все может случиться. Отсутствие в составе Иги и Магды из-за травм не может не быть проблемой для нас. Мы не являемся фаворитами этой пары, поэтому на нас не оказывается давление, и мы постараемся воспользоваться этим преимуществом". Давид Цельт

Матчи между сборными Казахстана и Польши пройдут 14-15 апреля на Beeline Arena в Астане. Жеребьевка состоится в четверг, 13 апреля.

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