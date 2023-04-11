Тенге укрепился к доллару на 1,5% за первый квартал 2023 года

За первые три месяца национальная валюта укрепилась на 6,3% к рублю и 1,5% к доллару, объем торгов на KASE увеличился в 2,2 раза на рынке акций, 2,6 раз на рынке облигаций. Что еще происходило на казахстанском фондовом рынке – в материале Zakon.kz.

Согласно отчету Казахстанской фондовой биржи (KASE) в первом квартале также наблюдалось снижение рубля против доллара. Вместе с тем, по словам председателя правления KASE Алины Алдамберген, на динамике курса тенге в первом квартале года, сказывалась волатильная ситуация по ценам на нефть - Brent обесценился на 7,1%. Однако в конце марта были предприняты попытки по стабилизации цен на нефть.





Фото: KASE



Также, в марте значительно выросла цена на золото, в связи с ожиданием финансового кризиса. Но к текущему моменту, ситуация стабилизировалась, сообщила Алина Алдамберген ходе пресс-конференции по итогам работы биржевого рынка.



Говоря о казахстанском рынке капитала, глава KASE обратила внимание на результаты первого квартала.

"Ликвидность в финансовом секторе высокая поэтому объем торгов увеличился на 18%. Объем торгов отражает как первичный, так и вторичный рынок капитала. За первый квартал этого года, относительно первого квартала 2022 года объем торгов составил 71,5 трлн тенге". Алина Алдамберген

Спикер напомнила, что в первом квартале 2022 года на рынок оказывали влияние различные кризисные явления. В том числе введение санкций против Российской Федерации, значительные падения объемов торгов и цен. Ситуация изменилась с начала года.

За аналогичный период 2023 года объем торгов увеличился сразу в 2,2 раза на рынке акций, 2,6 раз на рынке облигаций, на рынке иностранных валют объем торгов увеличился на 27%.





Фото: KASE

"Идет стабилизация ситуации на финрынках, возврат инвесторов, происходит активизация розничных и других инвесторов на рынке акций, на рынке Global. Традиционно активно торгуются государственные ценные бумаги и облигации. В связи с повышением индекса KASE, восстановилась капитализация рынка акций, продолжается открытие счетов физическими лицами в центральном депозитарии". Алина Алдамберген

По данным биржи, значение индекса KASE за три месяца года выросло на 3,1 % до 3 351,23 пунктов. Капитализация рынка акций выросла на 1,9 % до 21,6 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга снизился на 8,0% до 13,3 трлн тенге.





Фото: KASE

В секторе "KASE GLOBAL" на конец марта 2023 года в торговых списках находились акции 44 наименований и 12 ETF иностранных эмитентов.



В целом, за три месяца 2024 года в секторе "KASE Global" объем торгов составил 5,5 млрд тенге, что выше аналогичного показателя 2022 года на 5,8 % или 0,3 млрд тенге.

"По количеству сделок, в первом квартале происходила активизация торгов, на фоне роста на глобальных рынках акций. Здесь торгуются в основном американские акции, также ETF. Мы наблюдаем, что интерес к этим акциям возвращается в связи с международными трендами". Алина Алдамберген

Фото: KASE

Среди основных категорий инвесторов KASE Global на долю физических лиц пришлось 55,8%, брокерско-дилерские организации – 19,3 %, на прочих юридических лиц – 24,9 %, а участие нерезидентов оценивается в 1,7 %.

