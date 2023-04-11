Воля опубликовал фото с бородатыми музыкантами
Фото: Instagram/pavelvolyaofficial
Российский телеведущий Павел Воля на странице в Instagram опубликовал фотографию в окружении артистов со съемок юмористической передачи, сообщает Zakon.kz.
На фото участник "Comedy Club" сидит рядом с такими музыкальными исполнителями как Джиган, дуэтом HammAli & Navai и продюсером Александром Брашовяном, более известным как Alex Davia.
"Я и клиенты моего барбершопа", – шутливо уточнил Воля.
- Один стоматолог на всех;
- скорее сотрудники;
- эта борода свела меня с ума;
- довольные клиенты, – отметили комментаторы.
14 марта Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram видеопоздравление супруга Павла Воли с днем рождения. Юмористу исполнилось 44 года.
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