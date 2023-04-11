Воля опубликовал фото с бородатыми музыкантами

Российский телеведущий Павел Воля на странице в Instagram опубликовал фотографию в окружении артистов со съемок юмористической передачи, сообщает Zakon.kz.

На фото участник "Comedy Club" сидит рядом с такими музыкальными исполнителями как Джиган, дуэтом HammAli & Navai и продюсером Александром Брашовяном, более известным как Alex Davia.

"Я и клиенты моего барбершопа", – шутливо уточнил Воля.

Один стоматолог на всех;

скорее сотрудники;

эта борода свела меня с ума;

довольные клиенты, – отметили комментаторы.

14 марта Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram видеопоздравление супруга Павла Воли с днем рождения. Юмористу исполнилось 44 года.