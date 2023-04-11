"Манчестер Сити" – "Бавария": прогноз от Айдына Кожахмета

Впереди битва бывшей и нынешней команд Пепа Гвардиолы. Это противостояние однозначно станет одним из главных в Лиге чемпионов, а вывеска вполне соответствует финалу турнира. Но волей жребия настоящие титаны сойдутся на стадии 1/4 финала.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящую игровую встречу.



"Манчестер Сити"

Восемь. Именно столько матчей кряду выиграли "горожане", в числе которых и форменный разгром другого немецкого клуба – 7:0 над "Лейпцигом" месячной давности. Сегодня "Сити" выглядит монументальным и устрашающим. Больших потерь в составе нет, отсутствует лишь Фил Фоден. Но его есть кем заменить. Словом, машина Гвардиолы на полном ходу. И намерена во что бы то ни стало добиться цели, к которой идет очень давно, – выиграть главный клубный трофей Европы. Есть ощущение, что помешать им в этом могут лишь 2-3 клуба в мире. Но в первую очередь помешать они могут себе сами.

"Бавария"

В Бундеслиге мюнхенцы вернули себе привычное единоличное лидерство (пусть и с небольшим отрывом), но вот в Лиге чемпионов перспективы команды руководству клуба показались не самыми радужными. Поэтому был уволен Юлиан Нагельсманн, а на его место пришел побеждавший в турнире совсем недавно Томас Тухель. Но даже он вряд ли слывет волшебником. Тем более что есть кадровые проблемы: давно травмированы Мануэль Нойер и Люка Эрнандес, а недавно к ним добавился еще и основной центрфорвард Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Но "Бавария" на то и "Бавария", чтобы справляться с любыми трудностями. Поэтому англичанам ничего не гарантировано.

История личных встреч

Последние три матча этих клубов между собой даже не стоит брать в расчет, поскольку они являлись товарищескими или полуофициальными. А вот непосредственно в Лиге чемпионов "Сити" и "Бавария" встречались уже трижды, причем в последний раз в 2014 году. И каждый раз это случалось на стадии группового этапа, в плей-офф жребий их еще не сводил. Явного преимущества ни за кем из соперников нет.

Прогноз на матч

Учитывая, что "Бавария" в последних матчах довольно много пропускает, а "Сити" раззабивался и останавливаться не планирует, рискну предположить, что команда Гвардиолы постарается решить вопросы в первой встрече. С набравшим мощный ход Холландом это вполне реально. Поэтому поставлю на индивидуальный тотал "Сити" 1,5 больше. Мои друзья из Parimatch тоже считают это вполне реальным вариантом и оценивают событие коэффициентом 1.69.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Манчестер Сити" – 1.65, Ничья – 4.20, "Бавария" – 5.20