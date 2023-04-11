"Мощнейшую бурю" в Алматы прокомментировали синоптики

В алматинских мессенджерах 11 апреля 2023 года появилась информация о том, что на южную столицу надвигается мощнейшая буря. Синоптики отреагировали на эту рассылку, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщений, распространяемых в WhatsApp, якобы метеорологическая служба подтвердила, что в ближайшие несколько часов на город Алматы надвигается мощнейшая буря. Также якобы метеорологи предупреждают, что сильный ветер и ливни могут привести к повреждению зданий и инфраструктуры, а также к возможным прерываниям электроснабжения.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

На эту рассылку отреагировали казахстанские синоптики.

"Информация, распространяемая о надвигающейся буре в Алматы посредством мессенджера WhatsApp является фэйковой". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Как отмечается, достоверная информация о прогнозе погоды доступна на официальном сайте "Казгидромета".

Новость по теме Заморозки прогнозируют синоптики в Казахстане

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12 апреля 2023 года.