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Законодательство РК

В Туркестанской области брокера избили и ограбили на 2,7 млн тенге

подозреваемые Фото: скриншот видео
В Келесский районный ОП обратился местный житель, работающий брокером. Мужчина сообщил, что его избили неизвестные и забрали из барсетки 360 тыс. тенге, 2 тыс. долларов и 57 тыс. рублей, а также два мобильных телефона. Сумма ущерба составила около 2,7 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, данный факт зарегистрировали по ч. 2 ст. 191 УК РК "Грабеж".

Как уточняется, задержаны 6 подозреваемых. Ими оказались жители Келесского района и Шымкента.

"В качестве вещественных доказательств изъяты два телефона и часть похищенных денег. Кроме того, выяснилось, что двое из подозреваемых работали около таможенного поста в Келесском районе, где занимались вымогательством с водителей грузовых автомашин и брокеров", - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемых доставили в ОП.


Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемых к другим преступлениям.

Ранее в полиции Актобе рассказали о задержании подозреваемого в убийстве матери и сына.

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