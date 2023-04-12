Социальный уголь продавали бизнесменам в регионах Казахстана

В разгар отопительного сезона уголь, предназначенный для жителей частного сектора, продавали предпринимателям, сообщает Zakon.kz.



Об этом рассказал во вторник, 11 апреля, во время заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, передает Петропавловск.news.





"Опыт прошлого периода показал, что в самый пик отопительного сезона имелись факты оттока социального угля с точек реализации. Так, в 5 регионах страны отток составил порядка 400 тыс. тонн угля. Из-за отсутствия контроля со стороны акиматов ряд региональных операторов начали реализовывать социальный уголь не по назначению, то есть субъектам бизнеса". Марат Карабаев

По сообщению министра, факты зарегистрированы в Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Алматинской областях.

Согласно данным аналитиков, за год уголь в Казахстане подорожал на 12,6%. Исследования показали, что больше всего цены на топливо выросли в Актюбинской и Туркестанской области.

