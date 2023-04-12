Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Социальный уголь продавали бизнесменам в регионах Казахстана

Социальный уголь продавали бизнесменам в регионах Казахстана Фото: пресс-служба акимата Караганды
В разгар отопительного сезона уголь, предназначенный для жителей частного сектора, продавали предпринимателям, сообщает Zakon.kz.


Об этом рассказал во вторник, 11 апреля, во время заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев, передает Петропавловск.news.

"Опыт прошлого периода показал, что в самый пик отопительного сезона имелись факты оттока социального угля с точек реализации. Так, в 5 регионах страны отток составил порядка 400 тыс. тонн угля. Из-за отсутствия контроля со стороны акиматов ряд региональных операторов начали реализовывать социальный уголь не по назначению, то есть субъектам бизнеса". Марат Карабаев

По сообщению министра, факты зарегистрированы в Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской и Алматинской областях.

Согласно данным аналитиков, за год уголь в Казахстане подорожал на 12,6%. Исследования показали, что больше всего цены на топливо выросли в Актюбинской и Туркестанской области.

Читайте также

Аким Мангистауской области просит жителей региона сохранять спокойствие

В Караганде дольщики пытаются вернуть деньги

Пыльная буря, заморозки и сильный ветер ожидаются в девяти областях Казахстана

Мария Мельникова
МИИР РК Алматинская область Жамбылская область Кызылординская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
редкий автомобиль
Редкий раритетный автомобиль нашли в гараже спустя 47 лет
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления