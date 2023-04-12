Лига Чемпионов: первые матчи четвертьфинала состоялись
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Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов прошли в ночь на 12 апреля. Два матча проходили в одно время на разных стадионах. Так прошли встречи между "Манчестер сити" и "Баварией", а также "Интером" с "Бенефикой".
What a night! 🌌— Manchester City (@ManCity) April 11, 2023
🔵 3-0 🔴 #ManCity pic.twitter.com/h3N9iPzfnv
На минуту раньше закончилась игра между "Манчерстер Сити" и "Баварией". Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу "Сити". Во время игры отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанн.
FORZA INTER!!!! ⚫🔵#BenficaInter 0-2 (FT)#UCL #ForzaInter pic.twitter.com/ZNNQsXD1yi— Inter (@Inter_en) April 11, 2023
Встреча между "Интером" и "Бенефикой" закончилась в пользу миланцев. Итог игры — 2:0. В игре голы забили Николо Барелла и Ромелу Лукаку.
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