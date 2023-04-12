В Павлодаврской области малышка чуть не утонула в ведре

Годовалая девочка чуть не утонула в ведре с водой, врачам едва удалось спасти ребенка, сообщает Zakon.kz.

Медики областной детской больницы Павлодара рассказали об инциденте, передает Pavlodarnews.

Как рассказали врачи, малышка 2022 года рождения оказалась в ведре с водой. Случай произошел 10 апреля в одном из районов Павлодарской области. Медики не уточняют подробности случившегося.

"Девочку 2022 года рождения доставили 10 апреля из одного из районов области санитарной авиацией", – рассказали в больнице.

Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное. Малышка находится в соматическом отделении областной больницы.

В Туркестанской области двухлетний малыш утонул рядом с домом. Местные жители села Верхний Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района сами достали тело малыша из воды.