В Павлодаврской области малышка чуть не утонула в ведре
Фото: Zakon.kz
Годовалая девочка чуть не утонула в ведре с водой, врачам едва удалось спасти ребенка, сообщает Zakon.kz.
Медики областной детской больницы Павлодара рассказали об инциденте, передает Pavlodarnews.
Как рассказали врачи, малышка 2022 года рождения оказалась в ведре с водой. Случай произошел 10 апреля в одном из районов Павлодарской области. Медики не уточняют подробности случившегося.
"Девочку 2022 года рождения доставили 10 апреля из одного из районов области санитарной авиацией", – рассказали в больнице.
Врачи оценивают состояние ребенка как стабильное. Малышка находится в соматическом отделении областной больницы.
В Туркестанской области двухлетний малыш утонул рядом с домом. Местные жители села Верхний Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района сами достали тело малыша из воды.
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