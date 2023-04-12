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В Казахстане выросли цены на бензин и дизтопливо

В Казахстане выросли цены на бензин и дизтопливо Фото: Zakon.kz
В Казахстане установлены предельные цены на регулируемые государством нефтепродукты, сообщает Zakon.kz.

C 12 апреля 2023 года вводятся в действие изменения в приказ министра энергетики РК "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен".

Как отмечается в документе, установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

  • бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр;
  • бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 205 тенге за литр;
  • дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр;

Также при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр.

А при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Казахстане в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.

3 апреля 2023 года министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо повысят в целях стабилизации внутреннего рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами.

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