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Видео с уплывающим мостом объяснили в акимате в СКО

видео, СКО Фото: pexels
Очевидцы сняли видео, на котором понтонный мост смывает и он плывет вниз. Ситуация произошла у села Соколовки в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В акимате Кызылжарского района отметили, что комментарий и пост не соответствуют действительности.

В акимате уточнили, что 10 апреля по мере подъема уровня воды в реке Есиль акиматом района проведены ежегодные работы по временному снятию понтонного моста сообщением "Соколовка – Большая Малышка".

"Работы проведены согласно предусмотренному плану, а именно со стороны села Соколовки сняты аппарели, которые закреплены к имеющимся фундаментным блокам. А со стороны села Большая Малышка сняты автокраном", – говорится в сообщении.

В настоящее время мост находится на плаву. В дальнейшем будет пришвартован к берегу. 

11 января информацию о треснувшем мосте прокомментировали в акимате Астаны. 

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