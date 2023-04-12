В медкабинетах забора крови разрешили установку видеокамер

Министерством здравоохранения внесены поправки в "Правила применения технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях в целях обеспечения защиты прав пациентов и медицинских работников"

Правила дополнены новым пунктом, согласно которому допускается применение технических средств контроля (т.е. видеокамер) в кабинете забора крови пункта забора и приема биологического материала. Однако установка видеокамер и других технических средств контроля возможна только при условии получения письменного или электронного информированного согласия пациента или его законного представителя на фото или видео запись и последующее использование его изображений.

Одновременно с этим в тексте говорится, что при заключении трудового договора между медицинским работником и медицинской организацией должно быть оформлено письменное или электронное информированное согласие медицинского работника на фото или видео запись и последующее использование его изображений при применении ТС в местах расположения.

Письменное или электронное информированное согласие оформляется в произвольной форме.

В каких помещениях медицинских организаций допустима установка видеокамер

Напомним, согласно действующим правилам, в поликлиниках видеокамеры устанавливаются:

1) на территории общих помещений;

2) в коридорах медицинских организаций, где размещаются лечебно-диагностические отделения, травматологический пункт, отделение скорой медицинской помощи, женская консультация, аптечный пункт, аптека, стоматологическое отделение, в передвижных медицинских комплексах.

В больницах и медицинских стационарах камеры устанавливаются:



1) на территории общих помещений;

2) в коридорах структурных подразделений, включая патологоанатомические отделения, аптеки, службы приготовления пищи, служебные помещения, помещения клинических кафедр.

В роддомах технические средства контроля размещаются в помещениях приема беременных женщин, рожениц и родильниц, помещениях для отделения патологии новорожденных и для детей с врожденными пороками развития.

В организациях психиатрического профиля и фтизиопульмонологических центрах видеокамеры применяются:



1) на территории общих помещений;

2) в приемном покое;

3) в коридорах помещений, где размещаются лечебно-диагностические подразделения, включая помещения для проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения, центрах временной адаптации и детоксикации, кабинетах поддерживающей терапии агонистами опиоидов.

При этом видеокамеры и средства контроля не могут устанавливаться в санузлах, процедурных и манипуляционных кабинетах, операционных блоках (за исключением кабинетов забора крови).

Поправки, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 61, вводятся в действие 22 апреля 2023 года.