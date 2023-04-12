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Американская баскетболистка напишет книгу о пребывании в российской тюрьме

Баскетбол Книга Издание Фото: Instagram/brittneyyevettegriner
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, американка Бриттни Грайнер объявила, что начала писать мемуары про 10 месяцев, которые она провела в тюрьме. Ее осудили в России за контрабанду наркотиков, а впоследствии освободили в рамках обмена заключенными, сообщает Zakon.kz.

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Баскетболистка пока не определилась с названием своего произведения, финансовые условия по выпуску и продаже книги тоже не разглашаются, передает AP. Как заявляет автор, книга будет трогательной, она расскажет многие яркие подробности о ее мучениях при задержании, включая дни, которые провела в российской тюрьме. Выход книги запланирован на весну 2024 года.

"Тот февральский день стал началом непостижимого периода в моей жизни, которым я теперь готова поделиться. Основная причина, почему я тогда вернулась в Россию, заключалась в том, что я хотела, чтобы моя жена, семья и партнеры по команде гордились мной. После невероятно сложных 10 месяцев за решеткой я благодарна, меня спасли и я дома. Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарна за поддержку людей со всего мира".Бриттни Грайнер


Экс-центровая екатеринбургского УГМК была арестована год назад в аэропорту Москвы и провела за решеткой 10 месяцев, вскоре ее обменяли на гражданина России Виктора Бута. По словам самой Бриттни, в УГМК она зарабатывала почти миллион долларов, что в 4 раза превышает ее заработок за океаном. 

Баскетбол Мемуары Игрока

Фото: Instagram/brittneyyevettegriner


Грайнер является лесбиянкой и вначале состояла в браке с игроком женской НБА Глори Джонсон. После ряда скандалов их союз распался, а Грайнер теперь замужем за другой женщиной – Черрел Уотсон.

В копилке наград Бриттни два "золота" Олимпиады, 4 титула в женской Евролиге, победы в чемпионате женской НБА и NCAA. Она вошла в число 25 лучших игроков в истории женской НБА. 

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