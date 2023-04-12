После 33-градусной жары в Казахстане резко похолодает
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня – с 13 по 15 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", по всей территории республики ожидается резкое понижение температуры воздуха, сильные осадки:
- в северной половине страны – преимущественно снег с низовой метелью;
- в южных регионах пройдут сильные дожди с грозой и градом.
"Также по Казахстану ожидается усиление ветра, в северных регионах – туман, гололед. Если на северо-западе и севере республики обвал холодного воздуха и резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов ожидаются 14 апреля, то в южных регионах достигнет 15 апреля, однако перед этим ожидается пик тепла на севере страны до 20 тепла, на юге – до 33 градусов жары", – говорится в сообщении.
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