После 33-градусной жары в Казахстане резко похолодает

Фото: unsplash

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня – с 13 по 15 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по всей территории республики ожидается резкое понижение температуры воздуха, сильные осадки: в северной половине страны – преимущественно снег с низовой метелью;

в южных регионах пройдут сильные дожди с грозой и градом. "Также по Казахстану ожидается усиление ветра, в северных регионах – туман, гололед. Если на северо-западе и севере республики обвал холодного воздуха и резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов ожидаются 14 апреля, то в южных регионах достигнет 15 апреля, однако перед этим ожидается пик тепла на севере страны до 20 тепла, на юге – до 33 градусов жары", – говорится в сообщении. Читайте также Запретить установку лотерейных терминалов в супермаркетах предлагает депутат Cнежных барсов заметили на Кольсайских озерах Казахстанка выдумала беременность ради защиты в суде

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