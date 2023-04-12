Земля в иллюминаторе: "Космическая отрасль учит тому, что нет ничего невозможного"

12 апреля в мире отмечают День космонавтики – это памятная дата, посвященная первому полету человека в космос. Это особенный день и для Казахстана – именно с казахстанской земли стартовал корабль "Восток-1" с первым космонавтом Юрием Гагариным на борту в 1961 году.

Первый полет корабля с человеком на борту, стартовавшего с космодрома "Байконур", и длившийся всего 108 минут, стал огромным прорывом в освоении космоса, а имя Юрия Гагарина широко известно во всем мире.

В день триумфа науки и всех тех, кто трудится в космической отрасли, редакция Zakon.kz побеседовала с председателем Аэрокосмического комитета Баубеком Оралмагамбетовым.

В первую очередь он поздравил коллег по отрасли и всех казахстанцев с Днем космонавтики.

"Поздравляю с праздником всех казахстанцев, а не только людей, которые работают в аэрокосмической сфере. С 2011 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. Также поздравляю всех с Днем работников науки. Эта дата, 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин покорил космос, является днем, когда человек пересек границу невозможного для того времени. И космическая отрасль в первую очередь учит нас тому, что нет в этом мире ничего невозможного. Любые фантазии и мечты человека можно претворить в жизнь. Главное – стремиться к цели и больше трудиться". Председатель Аэрокосмического комитета Баубек Оралмагамбетов

Он отметил, что космическая сфера в Казахстане, да и во всем мире, активно развивается. Научные исследования в области космоса не прекращаются. Это доказывает большое стремление человечества познать Вселенную.

Кроме того, председатель рассказал о том, как функционирует космическая отрасль в Казахстане, пояснив, что вся работа начинается с научных исследований, как фундаментальных, так и прикладных.

Фундаментальные исследования – наблюдения за изменениями во Вселенной, за Солнцем, взаимодействием планет, гравитационным полем. Прикладные исследования – это необходимость в новых технологиях, новых приборах и агрегатах от момента идеи, испытания до реализации проекта и его применения в производстве или в коммерциализации технологий, пояснил спикер.

Так, фундаментальными исследованиями занимается большой коллектив в Алматы, который работает в Астрофизическом институте им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) и Институте ноосферы Национального центра космических исследований и технологий.

"Это сильный коллектив ученых, который держит высокий уровень имиджа Казахстана перед мировым научным сообществом, участвуя в больших астрофизических исследованиях сообществ мира", – сказал Оралмагамбетов.

Прикладные исследования ведут производственные компании, такие как АО "Национальный центр космических исследований и технологий", ДТОО "Институт космической техники и технологий" в Алматы. Кроме того, есть и производственные компании, осуществляющие научные исследования. По словам председателя комитета, они выполняют уже прикладные вещи по производству космической техники и ведению технологий новых методов исследования, анализов и интерпретации снимков.

Следующее направление – это производство космической техники. В столице есть сборочно-строительный комплекс – основной актив и инфраструктура, где казахстанские специалисты проектируют и создают космическую технику, собирают и испытывают космические аппараты.

То, что в стране подготовлено, нужно запускать в космос. Для этого существует космодром "Байконур".

"Космодром сдан в аренду Российской Федерации до 2050 года, там мы реализуем создание ракетного комплекса "Байтерек". На создание этого проекта в 2018 году нам передали работающий наземный комплекс "Зенит". С момента передачи наши специалисты держат его в полной технологической готовности, все его системы работают, но его надо модернизировать под новый ракетоноситель "Союз-5", чем мы сейчас и занимаемся совместно с российской стороной по проекту "Байтерек", – объяснил собеседник издания.

Следующим направлением в отрасли идет эксплуатация всех имеющихся систем. У Казахстана имеется два спутника – KazSat-2 и KazSat-3, а также наземный комплекс управления космическими аппаратами, который базируется в городе Акколь, недалеко от Астаны, и комплекс в Илийском районе Алматинской области.

"В наземных комплексах управления наши инженеры ведут штатную эксплуатацию этих систем. Эти два спутника полностью обеспечивают весь казахстанский рынок спутниковой связью и телерадиовещанием. Имеются два казахстанских спутника земли KazEOSat-1 и KazEOSat-2 – спутники дистанционного зондирования Земли, которые эксплуатирует компания "Казахстан Гарыш Сапары". Баубек Оралмагамбетов

С помощью этих аппаратов специальное учреждение получает космическую съемку территории республики, обрабатывает ее, а полученную информацию передает в госорганы.

Оралмагамбетов подчеркнул, что Аэрокосмический комитет работает практически со всеми государственными органами страны.

"Сама суть космической съемки – получение снимков из космоса для отслеживания всех изменений, как природного, так и антропогенного характера. Мы плотно работаем с МЧС во время паводков или пожаров – наши съемки они применяют в своей работе". Баубек Оралмагамбетов

Спикер отметил, что на данный момент происходит большой скачок в развитии этой области. Если в начале пути передавали только космические снимки, то потом перешли на создание геопорталов, через интернет передавали космические снимки и анализ по космическим снимкам. Сейчас идет переход на следующий этап – работа над созданием платформ, на которых будут предоставляться государственные услуги.

"Это все только благодаря человеческому капиталу и высокой организации компетенции специалистов, которые из года в год повышаются. Задачи, поставленные перед ними, всегда сложные, необходимы серьезные исследования. Это заслуга людей, трудящихся в этой отрасли. Поэтому нужно повышать свою компетенцию, чтобы улучшались технологии по всем направлениям", – заключил председатель.

Если говорить о возможностях и достижениях космической отрасли, заметил спикер, не нужно забывать при этом и заслуги казахстанских выдающихся космонавтов.

"Несомненно, это их праздник! Наших космонавтов-героев! Поздравляю их и всех работников космической отрасли, также всех жителей нашей страны. Конечно, казахстанцы горды, что с нашей территории взлетел первый человек в космос, и это наделяет нас причастностью к этой дате," – завершил Баубек Жеткергенович.

Отметим, что космодром "Байконур" стал главной гаванью, откуда уходили в космическое плавание советские, а затем российские и иностранные корабли. Казахстанцы же могут по праву гордиться своими героями космонавтики.