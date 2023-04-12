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Законодательство РК

В Турции осудили проповедника на 8,6 тыс. лет

В Турции осудили проповедник на 8,6 тыс. лет Фото: Wikipedia Commons
Региональный суд Стамбула по уголовным делам 12 апреля оставил в силе приговор в 8658 лет тюремного заключения турецкому проповеднику Аднану Октару и еще 13 фигурантам дела о многочисленных преступлениях, сообщает Zakon.kz.

Местный телеканал Habertürk назвал этот вердикт рекордным. 

В 2021 году проповедник был приговорен к 1 тыс. лет и 75 годам тюрьмы за сексуальные домогательства и насилие, в том числе в отношении несовершеннолетних, похищение людей, нарушение налогового законодательства.

Всего по делу проходили 215 фигурантов, часть из них были осуждены за участие в "преступной организации Октара", однако вердикт был отменен апелляционной инстанцией и процесс начат заново.

В ноябре прошлого года фигуранты дела были приговорены к 8658 годам заключения, на решение суда также была подана апелляция.

Октар является автором учения "исламского креационизма", которое отрицает теорию эволюции. 

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Лариса Черненко
Турция
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