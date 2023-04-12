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КТК: морской терминал не может являться источником едкого запаха в Новороссийске

Морской терминал не может являться источником едкого запаха в Новороссийске Фото:
Каспийский трубопроводный консорциум выпустил официальное заявление, в котором говорится о непричастности компании к появлению неприятных запахов в воздухе Новороссийска в последние дни, сообщает Zakon.kz.
"Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой", - говорится в сообщении.

В связи с этим объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи, на которые в последнее время жалуются местные жители, отметили в КТК.

Накануне жители массово жаловались в социальных сетях и в ЕДДС МБУ "Безопасный город" на стойкий неприятный запах нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов и прочих попутных газов.

Ранее КТК сообщал, что в 2023 году планирует прокачать по своей трубопроводной системе около 66 млн тонн нефти против 58,7 млн тонн в прошлом году.

В конце февраля Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке прокачки по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск из-за неблагоприятных погодных условий.

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