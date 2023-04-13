Главное к утру: визовый режим для жанаозенцев, цены на топливо и Минобороны о ракете из России

Слухи о введении визового режима для жителей Жанаозена опровергли в Астане. В Казахстане выросли розничные цены на топливо. Министерство обороны рассказало о ракете, выпущенной Россией на полигон Западного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Визы для "протестных городов"

В акимате Астаны прокомментировали информацию о том, что жителям, приезжающим в столицу из Жанаозена и "других протестных городов", придется получать визы. Сообщение опровергли в акимате Астаны.

Топливо подорожало

В Казахстане вступает в силу приказ Министерства энергетики Казахстана о предельных розничных ценах на некоторые виды нефтепродуктов.

Ракета из России

В Министерстве обороны РК заявили, что испытательный пуск российской ракеты в Сары-Шагане не представляет для казахстанцев никакой угрозы. Ракету Россия запустила накануне.

Новости Казахстана

Подробности жуткой истории с отрезанной головой женщины рассказали очевидцы. В частности, появилось описание подозреваемого. Полицейские продолжают поиски мужчины, подбросившего пакет с отрубленной женской головой в колбасный отдел.

Сотрудников акимата Алматы подозревают в крупном мошенничестве. Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование.

Специалисты Управления санитарно-эпидемиологического контроля начали расследование по факту массового отравления в Актау. Около полусотни медиков почувствовали себя плохо после похода в ресторан на ауызашар. В больницу с симптомами отравления обратились 16 человек.

61-летний житель Шымкента погиб во время пожара в его квартире. Не исключено, что погибший сам стал виновником воспламенения.

Молодые люди из села Макат Атырауской области организовали благотворительный ужин в священный месяц Рамазан для сирот африканского детского дома.

Жительница села Восточно-Казахстанской области сквернословила в районной больнице, за что ее привлекли к административной ответственности. Суд арестовал женщину на трое суток.

Девятилетняя ученица средней школы Хадиша Абдихалык придумала несколько лечебных препаратов из полыни и успешно их применяет.



