Контрабандные лекарства на 43,4 млн тенге пытались ввезти в Казахстан из Индии
По данным ДГД по Алматы, под видом "биологически активной добавки к пище" в количестве 54 449 штук весом 356 кг пытались ввезти партию готовых лекарственных средств (в виде таблеток).
Фото: пресс-служба ДГД Алматы
В результате таможенной экспертизы установлено, что незаявленный товар является "лекарственным средством" и предназначен для использования в терапевтических целях. Он был расфасован и упакован в дозированной лекарственной форме для розничной продажи.
"Согласно произведенным расчетам, таможенная стоимость товаров составила 43,4 млн тенге. Сумма ущерба в бюджет составила 5,2 млн тенге".Пресс-служба ДГД Алматы
Фото: пресс-служба ДГД Алматы
В действиях участника внешнеэкономической деятельности усматриваются признаки нарушения, предусмотренные ст. 234 ("Экономическая контрабанда") УК РК, в связи с чем материал направлен в ДЭР по Алматы для дальнейшего принятия процессуального решения.
Фото: пресс-служба ДГД Алматы
Только с начала 2023 года алматинским департаментом госдоходов по результатам таможенного досмотра выявлено 780 фактов нарушения таможенного законодательства – сумма штрафа составила 6,4 млн тенге, дополнительно доначислено и взыскано таможенных платежей и налогов на сумму 82,2 млн тенге.
"В соответствии с п. 1 ст. 34 Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза товары находятся под таможенным контролем с момента их пересечения таможенной границы союза", – напомнили в пресс-службе ДГД по Алматы.