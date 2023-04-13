Контрабандные лекарства на 43,4 млн тенге пытались ввезти в Казахстан из Индии

В марте 2023 года должностными лицами таможенного поста "Жетысу" ДГД по Алматы совместно с сотрудниками ДЭР по Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры был пресечен контрабандный ввоз лекарств из Индии, сообщает Zakon.kz.

По данным ДГД по Алматы, под видом "биологически активной добавки к пище" в количестве 54 449 штук весом 356 кг пытались ввезти партию готовых лекарственных средств (в виде таблеток).

Фото: пресс-служба ДГД Алматы

В результате таможенной экспертизы установлено, что незаявленный товар является "лекарственным средством" и предназначен для использования в терапевтических целях. Он был расфасован и упакован в дозированной лекарственной форме для розничной продажи.

"Согласно произведенным расчетам, таможенная стоимость товаров составила 43,4 млн тенге. Сумма ущерба в бюджет составила 5,2 млн тенге". Пресс-служба ДГД Алматы

Фото: пресс-служба ДГД Алматы

В действиях участника внешнеэкономической деятельности усматриваются признаки нарушения, предусмотренные ст. 234 ("Экономическая контрабанда") УК РК, в связи с чем материал направлен в ДЭР по Алматы для дальнейшего принятия процессуального решения.

Фото: пресс-служба ДГД Алматы

Только с начала 2023 года алматинским департаментом госдоходов по результатам таможенного досмотра выявлено 780 фактов нарушения таможенного законодательства – сумма штрафа составила 6,4 млн тенге, дополнительно доначислено и взыскано таможенных платежей и налогов на сумму 82,2 млн тенге.