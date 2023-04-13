Как распознать чесотку

Чесотка – это одно из самых распространенных заразных паразитарных заболеваний кожи. Оно вызывается чесоточным клещом, проявляется вечерним и ночным зудом, а также характерными изменениями на коже, сообщает Zakon.kz.

Само заболевание вызывается самкой чесоточного клеща, которая вбуравливается в кожу, образуя чесоточные ходы, где она откладывает свои яйца. Наибольшую активность самка проявляет ночью, поэтому зуд в темное время суток настолько нестерпим.



Признаки и симптомы

Ведущий симптом чесотки – зуд кожи, который сначала беспокоит локально, но постепенно распространяется по всему телу. Чаще всего внедрение клеща происходит в местах с тонкой и нежной кожей: это межпальцевые складки, запястья, ягодицы, внутренняя поверхность бедер, живот.

У детей грудного возраста могут поражаться лицо, голова, стопы, ладони.

Характерным признаком чесотки также является папуловезикулезная сыпь – высыпания с покрасневшими пятнами и пузырьками с жидким содержимым.

У детей при этом признаки чесотки легко спутать с крапивницей из-за множества красных волдырей по всему телу.

Как передается

Чесотка передается от человека к человеку контактным путем, то есть при соприкосновении с кожей больного человека (рукопожатия, детские и спортивные игры, половой контакт).

Менее распространен контактно-бытовой путь передачи, при котором заражение происходит через общие белье, посуду, одежду.

Чесоточный клещ очень живуч и часто находится в постельных принадлежностях, одеялах, матрацах, поэтому чесоткой можно заразиться в поездах, детских садах, гостиницах.

Чесотка может быть у детей, заразившихся от других членов семьи или в детском саду, школе.

Как обезопасить себя

делать регулярно влажную уборку в доме;

соблюдать меры гигиены в общественных банях и саунах.

Если рукопожатие или касание какого-то предмета вызывает у вас подозрения, то постарайтесь как можно быстрее вымыть руки с мылом и затем вытереть их насухо.





"Чесотка не излечивается самостоятельно и может перейти в хроническое течение. Для лечения чесотки необходимо убить клеща и его яйца специальными аэрозолями. Не стоит заниматься самолечением или лечиться народными методами. На сегодняшний день существует немало лекарственных препаратов от этой болезни. Консультация у дерматолога — лучший выход", – департамент санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте города Алматы.

Алматинские медики обеспокоены ростом случаев кожных заболеваний. Врачи говорят, подхватить грибок или чесотку легко в общественном транспорте, аквапарке и даже в магазинах одежды.