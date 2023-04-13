Гороскоп на 13 апреля: астролог рассказала, на что обратить внимание

Известный астролог Анжела Перл поделилась гороскопом на сегодня, 13 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, она рассказала, как правильно вести себя в этот день и на что обратить внимание представителям каждого знака зодиака.

Знаки стихии Огня

Сегодня отличный день для Овнов, чтобы расширить свой кругозор и научиться чему-то новому. При этом нужно помнить, что новая освоенная теория должна непременно подкрепляться практикой, чтобы они действительно приобрели новый навык, который пригодится им в будущем.

Учтите, Овны, что есть большая вероятность того, что приобретать новые знания и умения вам придется исключительно за свой счет, но в будущем вы увидите, что оно того стоило – ваши деньги вернутся к вам с прибылью.

Львам потребуется в этот день проявить себя буквально гением дипломатии. Возможно, сегодня они не раз окажутся в весьма спорных ситуациях, где потребуется учитывать не только свои, но и чужие интересы.

Не стоит лишний раз гнуть свою линию и пытаться получить еще больше выгоды – это приведет лишь к конфликтам и неприятностям. Постарайтесь быть более лояльными к людям и идите на необходимые компромиссы, не забывая и о своей позиции.

Стрельцы сегодня легко могут потерять концентрацию в потоке различных событий, которые захватят все их внимание. Им не нужно пытаться успеть все на свете.

Помните, Стрельцы, что у вас есть главные задачи, которые необходимо решить, а потому какими бы неотложными и срочными ни показались вам другие дела, вначале нужно уделить время тому, что вы уже давно для себя решили. Будьте собранными и не тратьте свое внимание на мелочи, тогда вы без труда сможете добиться всех поставленных целей.



Знаки стихии Земли

В этот день на Тельцов свалится действительно много работы. Возможно, что вместе с этим им также предстоит взять на себя всю ответственность за реализацию какой-либо задачи и показать коллегам и руководству, чего они стоят на самом деле.

В своей работе постарайтесь руководствоваться не только опытом, но и вашими природными инстинктами, которые подскажут вам, как сделать все самым лучшим образом. Не поддавайтесь лени и будьте уверены в себе.



Дев ожидает весьма напряженный день, полный неприятных сюрпризов. Вокруг них будет царить атмосфера агрессии и конфликтов, которая может затронуть и их интересы.

Сегодня люди могут с трудом понимать вас, Девы, а потому постарайтесь быть максимально корректны как в подаче информации, так и в вашем поведении. Попробуйте просто немного отрешиться от всего и подходить ко всему слегка отстраненно: если у вас есть возможность избегать ссор, просто сделайте это и ни в коем случае не начинайте конфликт первым.

Козерогам сегодня самое время задуматься о финансовой стороне их существования. Возможно, что сегодня им потребуется пересмотреть бюджет и сравнить расходы с реальным поступлением денег.

Если вы увидели, что позволяете себе лишнее, лучше всего будет уже сейчас отказаться от необязательных трат, чтобы не попасть в будущем в долговую яму. Если вы сами с трудом можете решать подобные вопросы, то обратитесь к старшему поколению за мудрым советом.

Знаки стихии Воздуха

Для Близнецов день едва ли обещает быть легким и беззаботным. Сегодня их может ожидать немало суеты, связанной с основной профессиональной деятельностью.

Чтобы все успеть, вам, Близнецы, придется пошевеливаться, поэтому перенесите общение с друзьями и коллегами на второй план и постарайтесь уйти в работу с головой. Если вы не будете отвлекаться на мелочи и максимально сконцентрируетесь, то все ваши старания будут оценены по достоинству.

Весам лучше всего будет уделить максимум внимания материальной сфере жизни. Что бы они не задумали совершить, для этого определенно потребуются ресурсы.

Поэтому прежде, чем приступать к реализации очередной смелой идеи, попытайтесь учесть все финансовые тонкости. Неверный расчет может серьезно ударить по карману не только лично вас, но и даже ваших близких, которые могут быть поневоле втянуты в вашу аферу, а потому будьте осмотрительнее.

Сегодня у Водолеев будут на руках все возможности для осуществление заветных желаний, однако им не стоит думать, что это дастся легко. Скорее всего, им придется приложить титанические усилия для того, чтобы дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

Не стоит лениться, Водолеи: ваши труды не пропадут даром, а выгода от получения необходимого результата с легкостью компенсирует вам все пережитые неудобства. Постарайтесь смело смотреть вперед и не отступать от намеченных целей.

Знаки стихии Воды

Сегодняшний день сулит Ракам немалую финансовую и личную выгоду, связанную с заключением сделок или какими-нибудь крупными приобретениями.

При реализации ваших проектов и замыслов постарайтесь подходить ко всему нейтрально и практично, в особенности это касается договоров и сделок, в которых могут принять участие ваши друзья. Помните: дружба – дружбой, но личные отношения не должны мешать исполнению необходимой работы и осуществлению планов.



Сегодня мало что будет зависеть непосредственно от Скорпионов, а потому день может принести с собой ряд неприятных событий. Возможно, что их конкуренты и недруги уделят им самое пристальное внимание и даже будут строить козни.

Чтобы избежать неприятностей, вам, Скорпионы, потребуется думать на несколько шагов вперед и просчитывать вероятные ситуации заранее. Самое главное – не пытайтесь самостоятельно лезть на рожон и первыми не провоцируйте конфликты.



Отличное время для Рыб, чтобы показать окружающим, чего они стоят на самом деле. Правда, для этого не будет достаточно просто хорошо выполнять свои обязанности – коллеги и друзья едва ли заметят сами их старания.

Если вы хотите признания со стороны других людей, то вам придется открыто заявить им об этом, представив на всеобщее обозрение результаты своей работы. Не бойтесь показаться слишком наглым: сегодня это будет единственным способом привлечения внимания.

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