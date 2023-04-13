Захват аэропорта в Алматы: в суде допросили представителя РГП "КазАэроНавигация"

В Алматы в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам продолжается суд по делу о захвате аэропорта во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

13 апреля процесс начался с допроса представителя РГП "Казаэронавигация" Алексея Афанаси.

Адвокат одного из подсудимых Каласа Нурпеисова задал ему вопрос, на чем основывалось его обвинение. По его мнению, Алексей Афанаси не является очевидцем произошедшего 5 января, и ему все известно со слов третьих лиц.

Еще один адвокат подсудимого Жанайдара Карменова задал вопрос, было ли уже принято решение об отмене воздушного транспорта до отключения электропитания на светополосах.

В свою очередь Афанаси ответил, что полеты выполнялись до нападения на здание, готовились рейсы на вылет, были рейсы на прилет. Он также добавил, что светосистема была отключена по требованиям нападавших.

На скамье подсудимых 5 человек – гражданские активисты Айгерим Тлеужанова, Калас Нурпеисов, Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов.

Тлеужанова и Нурпеисов подозреваются в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 272 УК РК), а Далибаев, Шилибаев и Карменов – в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 272 УК РК), сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями и уничтожениями имущества во время нападения и захвата стратегических объектов аэропорта и РГП "Казаэронавигация". К слову, все подсудимые отрицают обвинения.

Напомним, что после январских беспорядков аэропорт не работал неделю. Все это время сотрудники восстанавливали то, что было разгромлено. По их словам, в основном бандиты крушили бутики арендаторов, разбивали стекла и видеокамеры.

19 января аэропорт заработал в штатном режиме.