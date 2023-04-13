Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

18-летняя итальянская волейболистка погибла в турецком отеле

Волейбол Смерть Игрока Фото: Instagram/julia.ituma
Волейболистка итальянской команды "Новара" Джулия Итума выпала из окна гостиничного номера в Турции и скончалась на месте. Таланливой спортсменка было всего лишь 18, и она уже выступала в профессиональном женском клубе, сообщает Zakon.kz.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за Camry".

Как передает Corriere dello Sport, накануне Джулия Итума со своими коллегами по "Новаре" проиграли матч женской Лиги чемпионов. Поединок проходил в Стамбуле, итальянки со счетом 0:3 уступили турецкой "Эджзаджибаши", и не прошли в финал европейского клубного турнира.  

Слова соболезнования в связи с этой трагической гибелью Джулии выразил экс-главный тренер мужской сборной Италии по волейболу – Мауро Берруто.

"Потрясен трагической кончиной Джулии Итумы, 18-летней волейболистки "Новары". Мои соболезнования семье, клубу и всему великому сообществу итальянского волейбола".Мауро Берутто

В составе сборной Италии Джулия Итума выиграла молодежный чемпионат Европы и чемпионат мира, а также золото юношеских Олимпийских игр.

По предварительной версии следствия, волейболистка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из своего номера на шестом этаже гостиницы. Тело Джулии было найдено около 5:30 перед отелем. К данному часу ведется масштабное полицейское расследование этого трагического инцидента.

Куандык Шынасилов
Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Токаев назначил зампредседателей КНБ
Токаев назначил зампредседателей КНБ
пробки, Алматы
Досаев объяснил, как будут решать проблему с пробками в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления