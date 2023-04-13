18-летняя итальянская волейболистка погибла в турецком отеле

Волейболистка итальянской команды "Новара" Джулия Итума выпала из окна гостиничного номера в Турции и скончалась на месте. Таланливой спортсменка было всего лишь 18, и она уже выступала в профессиональном женском клубе, сообщает Zakon.kz.

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Как передает Corriere dello Sport, накануне Джулия Итума со своими коллегами по "Новаре" проиграли матч женской Лиги чемпионов. Поединок проходил в Стамбуле, итальянки со счетом 0:3 уступили турецкой "Эджзаджибаши", и не прошли в финал европейского клубного турнира.

Слова соболезнования в связи с этой трагической гибелью Джулии выразил экс-главный тренер мужской сборной Италии по волейболу – Мауро Берруто.



Sono sconvolto dalla tragica scomparsa di Julia Ituma, pallavolista diciottenne della Igor Novara. Il mio abbraccio alla famiglia, al club, a tutta la grande comunità della pallavolo italiana. pic.twitter.com/XTbqsEZ0zs — Mauro Berruto (@mauroberruto) April 13, 2023

"Потрясен трагической кончиной Джулии Итумы, 18-летней волейболистки "Новары". Мои соболезнования семье, клубу и всему великому сообществу итальянского волейбола". Мауро Берутто

В составе сборной Италии Джулия Итума выиграла молодежный чемпионат Европы и чемпионат мира, а также золото юношеских Олимпийских игр.

По предварительной версии следствия, волейболистка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из своего номера на шестом этаже гостиницы. Тело Джулии было найдено около 5:30 перед отелем. К данному часу ведется масштабное полицейское расследование этого трагического инцидента.

